    • 21 de septiembre de 2026 - 20:04

    Música y emoción: Esteban Calderón homenajeó a su padre con la Sinfónica Nacional

    El bandoneonista radicado en San Juan interpretó Adiós Nonino en el emotivo tributo de la agrupación a Pedro Ignacio Calderón, quien fue director del organismo.

    Esteba Calderón, en el homenaje a su padre, Pedro Ignacio, con la Sinfónica Nacional (Fotos gentileza Luciana DAttoma)

    Esteba Calderón, en el homenaje a su padre, Pedro Ignacio, con la Sinfónica Nacional (Fotos gentileza Luciana D'Attoma)

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    En el nombre del padre. Esteban Calderón hará Adiós Nonino, en memoria de Pedro Ignacio Calderón, fallecido en julio pasado. 

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    Bajo la batuta del director suizo Emmanuel Siffert, director principal invitado (ex batuta de la Sinfónica de la UNSJ) y con la participación especial de la soprano Jaquelina Livieria, el concierto celebró la vasta huella artística que dejó Pedro Ignacio Calderón. El maestro, quien lideró el prestigioso elenco nacional desde 1994 hasta 2015 y ostentaba el título de director emérito, marcó a fuego a múltiples generaciones de músicos en Latinoamérica.

    Esteban Calderón, bandoneonista radicado en San Juan

    Esteban Calderón, bandoneonista radicado en San Juan

    El homenaje musical

    El repertorio de la velada combinó piezas contemporáneas y clásicos consagrados. Se presentaron dos esperados estrenos en Argentina: A subtle chain (Una cadena sutil), del compositor Alex Nante, e Imagen-Tiempo, de Eva García Fernández. La propuesta musical también incluyó Estallido lunar de David Gompper y la imponente Consagración de la primavera de Igor Stravinsky.

    La Sinfónica Nacional, bajo la batuta del director suizo Emmanuel Siffert

    La Sinfónica Nacional, bajo la batuta del director suizo Emmanuel Siffert

    Sin embargo, el momento de mayor resonancia íntima ocurrió cuando Esteban Calderón tomó el bandoneón para ejecutar el inmortal tango Adiós Nonino de Astor Piazzolla.

    La velada cerró con aplausos que ratificaron la vigencia del legado de Pedro Ignacio Calderón y celebraron el talento de su hijo sobre las tablas del Auditorio Nacional.

    Visita de la Sinfónica Nacional a San Juan

    Bajo la conducción de Siffert, y con la soprano Verónica Cangemi como solista invitada, la Orquesta Sinfónica Nacional llegará San Juan para ofrecer un concierto en el Teatro del Bicentenario, en el marco de los 10 años del coliseo. Será el domingo 27 de septiembre a las 20 h (entrada gratis, con invitación, consultar disponibilidad en boletería). El día anterior, solistas de la formación también brindarán una masterclass.

    El programa celebrará la obra de tres notables compositores alemanes: Beethoven, con su aria de concierto Ah, perfido!, op. 65; Wagner, con su Obertura de concierto n.º 2 en do mayor y su Sinfonía en do mayor; y Richard Strauss, con sus canciones Mañana!, del op. 27, y Septiembre, op. póstumo.

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