Emmanuel Siffert: "Estoy muy emocionado de volver a San Juan"

“Estamos muy emocionados, yo personalmente, todavía más… Estoy muy emocionado de volver a San Juan ”, dijo a DIARIO DE CUYO Emmanuel Siffert , de cara a su regreso a la provincia, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional , que comanda en calidad de Principal director Invitado.

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El destacado director suizo, que lideró la orquesta sanjuanina a lo largo de siete años , llegará a la provincia en el marco de un concierto que celebrará los 10 años del Teatro del Bicentenario. Será el próximo viernes 27 de septiembre , cuando desplegará un repertorio dedicado a piezas de Richard Wagner, Richard Strauss y Ludwig van Beethoven.

“ Siempre viví mi trabajo en San Juan con enorme pasión y profundo respeto profesional, por lo que regresar al mando de una agrupación del calibre de la Sinfónica Nacional es un verdadero honor ", expresó el conductor. “Y o tengo óptimos recuerdos a San Juan, entonces, es muy lindo a retornar; y además tengo una relación muy regular con la orquesta ”, agregó. " Reencontrarme con este maravilloso público y con los espacios culturales donde compartimos momentos me llena de enorme alegría ", subrayó conmovido Siffert, que hace algunos años se radicó en Buenos Aires.

El concierto principal se desarrollará el viernes 27 de septiembre a las 20:00 h en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario . La velada será de entrada gratuita, con retiro previo de invitaciones en la boletería (consultar disponibilidad).

“Tendremos la obertura en Do Mayor de Wagner, su Sinfonía, también en Do Mayor. Después, con la soprano Verónica Cangemi, haremos un aria del concierto de Beethoven y dos canciones de Richard Strauss”, adelantó Siffert.

Masterclass con solistas de la Sinfónica Nacional

En el marco de esta visita institucional y artística, también se llevará a cabo una actividad formativa. Destacados solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional dictarán un masterclass destinado a músicos e intérpretes locales, con el propósito de compartir herramientas técnicas, vivencias y metodologías ligadas al trabajo en elencos sinfónicos de primer nivel.

Esta jornada de perfeccionamiento se concretará el sábado 26 de septiembre de 19:00 a 21:00 h en las instalaciones del Teatro del Bicentenario, contando con cupos limitados.}

El encuentro se realiza gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Teatro del Bicentenario y la Orquesta Sinfónica Nacional, dependiente de la Dirección Nacional de Elencos Estables de la Secretaría de Cultura de la Nación.