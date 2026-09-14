    • 14 de septiembre de 2026 - 13:30

    El Teatro del Bicentenario abre sus puertas a estudiantes para ver Moliendo a Molière

    El Teatro del Bicentenario recibirá a niños y jóvenes de 110 escuelas de San Juan, que verán Moliendo a Molière (foto gentileza TB)

    El Teatro del Bicentenario recibirá a niños y jóvenes de 110 escuelas de San Juan, que verán Moliendo a Molière (foto gentileza TB)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde este lunes, el Teatro del Bicentenario (TB) da inicio a una propuesta cultural e inclusiva y federal que conectará a comunidades escolares de los 19 departamentos de San Juan con su más reciente producción. Se trata de Moliendo a Molière, un espectáculo que combina actuación, música en vivo, baile y humor, que estrenó con éxito el pasado fin de semana.

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    Un total de 110 escuelas de gestión estatal y privada participarán en estas presentaciones educativas totalmente gratuitas. Esta iniciativa se despliega mediante el trabajo conjunto del complejo teatral —dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte— y la Fundación Banco San Juan, sumándose al proyecto institucional denominado "Con la Música a Otra Parte". Para asegurar que las delegaciones escolares de las zonas más alejadas puedan trasladarse sin inconvenientes, se coordinaron esfuerzos logísticos entre la Secretaría de Cultura, diversos municipios, patrocinadores privados y aliados del teatro.

    El espectáculo cuenta con la autoría y la dirección general de Emiliano Dionisi, sustentado en el legado literario del célebre dramaturgo francés y con composiciones sonoras basadas en pasajes de Jean-Baptiste Lully y Marc-Antoine Charpentier. La propuesta reúne además la conducción musical de Manuel de Olaso junto al diseño coreográfico de Margarita Fernández. Un elemento destacado de esta creación radica en que la totalidad del elenco —integrado por artistas de las disciplinas de la danza, el canto, la actuación y la música— está compuesto por talentos locales.

    Producci&oacute;n del TB, Moliendo a Moli&egrave;re es una comedia que lleva a escena un elenco &iacute;ntegramente sanjuanino

    Producción del TB, Moliendo a Molière es una comedia que lleva a escena un elenco íntegramente sanjuanino

    NIños y adolescentes, al Teatro del Bicentenario

    Esta puesta en escena marca la cuarta edición consecutiva del Programa de Introducción al Arte para la Niñez y Adolescencia impulsado por la institución. A su vez, pone de manifiesto la capacidad productiva del espacio cultural, ya que el diseño y la confección del vestuario, los elementos de escenografía y la utilería fueron elaborados íntegramente en las instalaciones del Teatro Fábrica.

    El proyecto apunta a fortalecer la formación de nuevos espectadores, descentralizando la oferta artística para que chicos y chicas de cualquier rincón sanjuanino sientan como propio este emblemático recinto.

    Adicionalmente, el equipo del Programa de Voluntariado del teatro colabora activamente en la preparación de recursos y herramientas que garantizan la accesibilidad a personas con discapacidad durante cada jornada.

    De esta manera, en su 10mo. aniversario, el mayor coliseo sanjuanino continúa con su proyección social, compromiso con la formación y derecho de acceso a la cultura.

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