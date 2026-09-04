Alianza histórica: el Teatro del Bicentenario y DIARIO DE CUYO potencian la cultura de San Juan

El Teatro del Bicentenario y DIARIO DE CUYO sellaron una alianza estratégica que potencia el desarrollo artístico de San Juan. Este acuerdo de colaboración une de manera estrecha al principal coliseo de la provincia con el medio de comunicación líder de la región.
La firma del documento -que hicieron efectiva Pablo Dellazoppa, gerente general de DIARIO DE CUYO y Silvana Moreno, directora del Teatro del Bicentenario, que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- representa mucho más que un compromiso formal; es el encuentro de dos puntales de la identidad sanjuanina. Ambos deciden aunar esfuerzos para proyectar la riqueza cultural de la provincia, también fuera de San Juan, ya que la difusión de contenidos del coliseo en DIARIO DE CUYO articula con la de Diario Los Andes, de Mendoza.
La cercanía temporal de sus aniversarios añade un valor de gran peso simbólico a esta alianza. En este 2026, el Teatro del Bicentenario celebra sus 10 años de “excelencia, legado y transformación”, consolidado como un auténtico orgullo provincial y un faro cultural en toda la región. Por su parte, DIARIO DE CUYO se aproxima a celebrar, en 2027, sus 80 años de trayectoria, reafirmando su presencia histórica como testigo y relator indiscutible de la vida sanjuanina.
DIARIO DE CUYO: compromiso con el desarrollo de San Juan
“Además de apoyar fuertemente la difusión de las actividades del Teatro del Bicentenario en DIARIO DE CUYO y Diario Los Andes, lo que este convenio evidencia es el rol activo que DIARIO DE CUYO tiene en la comunidad de San Juan; un medio que promueve la cercanía con los ciudadanos y una política de puertas abiertas para que la comunidad toda, y en este caso particular, el Teatro del Bicentenario, encuentre un espacio de apoyo y promoción de sus iniciativas ”, valoró el gerente general de este medio. Dellazoppa subrayó el propósito de continuar y extender esta mirada, algo que, en materia cultural, por ejemplo, también ha quedado de manifiesto con el respaldo a la agenda del Chalet Cantoni – Casa Cultural, otro generador que late bajo la órbita de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia.
“Estamos presentes en los eventos Pilares que tiene San Juan, en lo cultural, y también en otras áreas como la tecnología, el agro y la industria ”, marcó.
En síntesis, estas acciones se inscriben en el espíritu de DIARIO DE CUYO de apostar a expresiones, proyectos y propuestas que enriquecen el desarrollo de San Juan y fortalecen su identidad.
Teatro del Bicentenario: grandes apuestas
La sinergia de esta alianza se manifestará en el acompañamiento activo del medio de comunicación como patrocinador especial de las propuestas artísticas más ambiciosas del teatro. En el marco de este aniversario, las acciones conjuntas de difusión y apoyo se desplegarán con fuerza durante las próximas grandes apuestas de la temporada, como lo son, por ejemplo, la imponente ópera “La Traviata” y el aclamado ballet “El Lago de los Cisnes”, entre otras que constituyen verdaderos hitos de la programación de este año aniversario y que contarán con el respaldo estratégico del diario.
El máximo coliseo sanjuanino, a su vez, ratifica su apertura y cercanía con la sociedad, impulsando el acceso a espectáculos de jerarquía internacional.
Esta colaboración estrecha promete dejar una huella al enlazar la capacidad de comunicación y el arraigo social de un medio señero con el prestigio artístico del coliseo más importante de la provincia.