Alianza histórica: el Teatro del Bicentenario y DIARIO DE CUYO potencian la cultura de San Juan

Recientemente, ambas partes firmaron un convenio de colaboración mutua que promueve la actividad artística y la identidad de la provincia.

En Diario de Cuyo se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración mutua, con la presencia de Silvana Moreno, directora del Teatro del Bicentenario; Pablo Dellazoppa, gerente general de Diario de Cuyo; y Federica Mariconda, gerente de Relaciones Institucionales en San Juan de Grupo Andesmar.

El Teatro del Bicentenario y DIARIO DE CUYO sellaron una alianza estratégica que potencia el desarrollo artístico de San Juan. Este acuerdo de colaboración une de manera estrecha al principal coliseo de la provincia con el medio de comunicación líder de la región.

La firma del documento -que hicieron efectiva Pablo Dellazoppa, gerente general de DIARIO DE CUYO y Silvana Moreno, directora del Teatro del Bicentenario, que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- representa mucho más que un compromiso formal; es el encuentro de dos puntales de la identidad sanjuanina. Ambos deciden aunar esfuerzos para proyectar la riqueza cultural de la provincia, también fuera de San Juan, ya que la difusión de contenidos del coliseo en DIARIO DE CUYO articula con la de Diario Los Andes, de Mendoza.

La cercanía temporal de sus aniversarios añade un valor de gran peso simbólico a esta alianza. En este 2026, el Teatro del Bicentenario celebra sus 10 años de “excelencia, legado y transformación”, consolidado como un auténtico orgullo provincial y un faro cultural en toda la región. Por su parte, DIARIO DE CUYO se aproxima a celebrar, en 2027, sus 80 años de trayectoria, reafirmando su presencia histórica como testigo y relator indiscutible de la vida sanjuanina.

DIARIO DE CUYO: compromiso con el desarrollo de San Juan “Además de apoyar fuertemente la difusión de las actividades del Teatro del Bicentenario en DIARIO DE CUYO y Diario Los Andes, lo que este convenio evidencia es el rol activo que DIARIO DE CUYO tiene en la comunidad de San Juan; un medio que promueve la cercanía con los ciudadanos y una política de puertas abiertas para que la comunidad toda, y en este caso particular, el Teatro del Bicentenario, encuentre un espacio de apoyo y promoción de sus iniciativas ”, valoró el gerente general de este medio. Dellazoppa subrayó el propósito de continuar y extender esta mirada, algo que, en materia cultural, por ejemplo, también ha quedado de manifiesto con el respaldo a la agenda del Chalet Cantoni – Casa Cultural, otro generador que late bajo la órbita de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia.

“Estamos presentes en los eventos Pilares que tiene San Juan, en lo cultural, y también en otras áreas como la tecnología, el agro y la industria ”, marcó.