El 45,68% de los lectores de Diario de Cuyo asegura que tuvo que endeudarse para afrontar gastos

El endeudamiento se convirtió en una herramienta cada vez más utilizada por las familias para llegar a fin de mes y afrontar gastos cotidianos. En ese contexto, Diario de Cuyo consultó a sus lectores si durante lo que va del año tuvieron que endeudarse para hacer frente a sus gastos y las respuestas mostraron un escenario que refleja las dificultades que atraviesan muchos hogares.

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De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 45,75% de los participantes respondió que sí tuvo que endeudarse , mientras que el 35,65% aseguró que no necesitó hacerlo. En tanto, un 18,59% indicó que todavía no recurrió a una deuda, pero que está pensando en hacerlo.

En números concretos, 5.806 lectores dijeron que debieron endeudarse , sobre un total de 12.691 votos registrados. Otros 4.525 señalaron que no tuvieron que hacerlo y 2.360 reconocieron que analizan recurrir al endeudamiento.

El dato más significativo de la encuesta es que casi uno de cada dos participantes aseguró haber tenido que endeudarse durante 2026 .

La respuesta no necesariamente implica que todos hayan recurrido a préstamos bancarios. El endeudamiento puede incluir distintas alternativas utilizadas para afrontar gastos, desde préstamos personales y tarjetas de crédito hasta financiamiento de comercios u opciones ofrecidas por entidades no bancarias y fintech.

El resultado adquiere mayor relevancia al observar el contexto del sistema financiero argentino.

Argentina lidera el ranking regional de morosidad

Argentina quedó al frente del ranking de morosidad crediticia de América Latina, con el 7,3% de los préstamos al sector privado en situación irregular, según datos del primer trimestre de 2026 recopilados por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

El porcentaje argentino representa más del doble del promedio regional, que se ubicó en 2,78%.

El escenario muestra una particular contradicción: mientras una proporción importante de los créditos presenta dificultades de pago, el sistema financiero argentino también registra uno de los niveles más bajos de financiamiento bancario en relación con el tamaño de la economía.

Poco crédito y más dificultades para pagar

El indicador de crédito sobre el Producto Bruto Interno (PBI) también expone esa situación. Argentina registra apenas 14,3%, el nivel más bajo entre los 16 países latinoamericanos incluidos en el relevamiento. El promedio regional alcanza el 47,3%.

En otras palabras, Argentina combina un bajo nivel de crédito en relación con su economía con una elevada proporción de préstamos en situación irregular.

Ese contexto ayuda a dimensionar las respuestas obtenidas en la encuesta de Diario de Cuyo: para una parte importante de los lectores, recurrir al endeudamiento aparece como una alternativa para afrontar gastos, mientras que otro grupo ya analiza utilizarlo.