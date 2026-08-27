Nutrición en vivo: 1.500 chicos apuestan a una mejor calidad de vida con alimentación saludable

Con una propuesta dinámica, participativa y pensada especialmente para el público escolar, se llevó adelante Nutrición en Vivo, un show educativo en el Teatro Municipal que tuvo como objetivo acercar a los niños herramientas para comprender la importancia de una alimentación saludable, la incorporación de buenos hábitos y la construcción de valores para una vida más sana.

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Unos 1.500 estudiantes participaron por turno en esta propuesta saludable que sostiene desde hace años Nutrición en Vivo.

La actividad estuvo a cargo de la licenciada en Nutrición Olga Álvarez de Manzano , junto a la Fundación Modo de Vida y Nutrición en Vivo, quienes desarrollaron una propuesta que combinó educación, entretenimiento, personajes, música y participación del público.

Durante el encuentro, los estudiantes pudieron aprender de una manera cercana y divertida sobre la importancia de elegir alimentos saludables, cuidar el cuerpo, incorporar hábitos positivos y comprender que la nutrición es un aspecto fundamental para el bienestar y el desarrollo.

La jornada contó además con la participación de docentes, autoridades e integrantes de la comunidad educativa, quienes acompañaron esta iniciativa de promoción de la salud y la educación nutricional.

Los personajes de Nutrición en Vivo

Uno de los momentos destacados fue la participación de personajes y animaciones vinculados con la alimentación saludable, que permitieron transformar los contenidos educativos en una experiencia significativa para los estudiantes.

Nutrición en Vivo reafirma la importancia de generar espacios donde aprender también sea una experiencia divertida, participativa y memorable, acercando conocimientos sobre salud y alimentación a las nuevas generaciones.

Una experiencia que deja un mensaje

La propuesta no sólo buscó transmitir información sobre nutrición, sino también promover valores como el cuidado, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad, entendiendo que construir hábitos saludables desde la infancia contribuye a una mejor calidad de vida.

Con entusiasmo, participación y mucha alegría, las escuelas fueron protagonistas de una experiencia que unió educación, salud, teatro y valores en un mismo escenario.

Nutrición en Vivo continúa así fortaleciendo su compromiso con la promoción de hábitos saludables y con la construcción de una comunidad más consciente sobre la importancia de cuidar nuestra alimentación y nuestro bienestar.