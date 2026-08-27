Enrique Shaw, el empresario argentino rumbo a la beatificación, será recordado con una misa en San Juan

Con la premisa de recordar un nuevo aniversario de su fallecimiento y para pedir por su pronta beatificación, hoy en San Juan celebrarán una misa en honor a Enrique Shaw , el primer empresario argentino camino a la beatificación. La celebración se realizará este jueves 27 de agosto, en la Parroquia Divino Salvador, a las 19,30.

El padre José Juan García , de la Parroquia Divino Salvador, contó que Enrique Shaw fue un empresario argentino que se destacó por su honestidad, sensibilidad, respeto y solidaridad hacia los empleados de Cristalerías Rigolleau. Falleció de cáncer el 27 de agosto de 1962 cuando tenía 41 años. ‘Días antes de su muerte, los empleados de la empresa hicieron espontáneamente una fila para donarle sangre. Cuando él se enteró de esta donación dijo: Soy feliz porque por fin por mis venas corre sangre obrera’, dijo el sacerdote.

El padre José Juan dijo que a la celebración de esta misa está invitada toda la comunidad, pero especialmente los empresarios sanjuaninos. ‘Hoy, la Parroquia Divino Salvador se convierte en anfitriona del mundo empresarial para pedir por la pronta beatificación de este empresario argentino’, dijo el sacerdote.

El papa León XIV aprobó en 2025 el decreto que reconoce un milagro atribuido al empresario y marino argentino Enrique Shaw, allanando el camino para su beatificación. Se trató de la curación inexplicable de un niño de 5 años en Suipacha, provincia de Buenos Aires, quien sufrió un grave traumatismo craneal tras ser golpeado por un caballo en junio de 201

Según consta en los registros del Vaticano , el niño jugaba cerca de un corral cuando un caballo, asustado por una víbora, lanzó una patada seca, brutal, directa a la cabeza. El pequeño sufrió una lesión craneana tan grave que no había lugar a esperanza alguna. Estaba clínicamente muerto.

El padre del chico se encomendó a Shaw, cuya causa de beatificación ya avanzaba entonces lentamente en los despachos de la Santa Sede, y pronunció una frase histórica: “Yo te cambio tu santidad por la salud de mi hijo”.

Todos los procedimientos e intervenciones durante los 45 días en los que el chico estuvo internado no resultaron. Sin otra alternativa, los médicos decidieron implantar una válvula de drenaje permanente en el cerebro.

Minutos antes de entrar al quirófano, el cirujano realizó una verificación final de rutina. Y ahí pasó lo que la medicina aún no puede explicar científicamente: el líquido empezó a drenar solo. Matías es hoy un adolescente que vive sin secuelas y lleva una vida normal, gracias al milagro del futuro beato Enrique Shaw.

Vida y obra de Enrique Shaw