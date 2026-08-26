PAMI: clínicas y sanatorios de San Juan y otras tres provincias van a un paro de 48 horas

La medida de fuerza afecta la atención a los afiliados de la obra social en territorio sanjuanino, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Desde el sector prestador denuncian un profundo desfasaje en los aranceles, mora en los pagos y una brecha insostenible frente a la inflación.

Un centenar de clínicas, sanatorios y hospitales privados de San Juan, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza pusieron en marcha un cese de actividades por 48 horas en protesta contra el PAMI, para el jueves 27 y viernes 28. La medida, impulsada ante la falta de respuestas financieras, golpea de lleno a miles de jubilados y pensionados de la provincia que ven interrumpidas sus prestaciones médicas programadas.

El reclamo y el peso en la provincia La protesta fue resuelta frente a la compleja situación económica que atraviesan los centros de salud locales y de la región, los cuales concentran gran parte de la atención de los adultos mayores. Desde el sector prestador advierten que la inflación acumulada superó ampliamente a las actualizaciones otorgadas por la obra social, generando una brecha superior al 70% en el valor real de los servicios.

Los directivos de los sanatorios sanjuaninos y de las demás provincias afectadas sostienen que la situación llegó a un límite crítico: los aranceles actuales y las demoras en la liquidación de las cápitas (los montos fijos que se giran por afiliado) ya no alcanzan para cubrir los costos operativos mínimos, la reposición de insumos descartables de alta complejidad ni los salarios del personal de salud.

Cómo afecta a los afiliados en San Juan y qué servicios se mantienen Durante las 48 horas que dura la medida de fuerza, el esquema de atención en las instituciones adheridas se resiente de la siguiente manera: