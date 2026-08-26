Nancy Picón: "Buscamos que San Juan sea declarada Capital Nacional de la Educación, en homenaje a Sarmiento"

La provincia se encuentra ante la oportunidad de consolidar un reconocimiento legislativo a Sarmiento y a su aporte a la enseñanza en el país. A través de un proyecto impulsado por la diputada nacional Nancy Picón , la Cámara busca dar media sanción a la iniciativa que declara a San Juan "Cuna de Domingo Faustino Sarmiento. Capital Nacional de la Educación".

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El proyecto, cuya iniciativa se originó tras conversaciones con integrantes de la Fundación Sarmientina y diversos miembros de la comunidad docente, responde al anhelo de destacar el legado del prócer sanjuanino, fundador de la escuela pública argentina.

La propuesta requirió un intenso trabajo parlamentario para articular acuerdos entre bloques y superar las instancias de comisión que en intentos previos no habían logrado prosperar.

Este proyecto se inició al comienzo de la gestión de Picón con el acompañamiento inicial de la diputada Moreno, la iniciativa sumó posteriormente la firma del diputado Jaime y el respaldo de diversos legisladores para alcanzar el dictamen favorable.

De obtener la media sanción en la Cámara de Diputados, el texto pasará al Senado de la Nación, donde se requerirá el impulso de los senadores por San Juan para lograr su sanción definitiva.

Picón aclaró que la declaración como Capital Nacional de la Educación corre por una vía legislativa independiente del debate por el feriado nacional del 11 de septiembre, fecha en que se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento: "Una cosa es el Proyecto de Declaración y otro el pedido de que esta fecha se declare feriado nacional. Vamos avanzando por pasos’, dijo la diputada.

La legisladora también agregó que si este proyecto se aprueba no traerá aparejado ningún tipo de beneficio para la provincia, ya que se trata sólo de un reconocimiento al prócer. ‘buscamos que San Juan sea declarada Capital Nacional de la Educación, en homenaje a Sarmiento. Con este logró San Juan quedaría posicionada como lo que viene mostrando, con un avance en educación que no lo digo yo, sino las pruebas que se vienen dando’, dijo Picón.

Fundamentos del proyecto de Nancy Picón

La iniciativa busca posicionar a la provincia tanto en el plano histórico como en el presente educativo local.

Legado armientino. Homenaje a la cuna de nacimiento de Sarmiento y al desarrollo de su obra pedagógica, reconocida como eslabón fundante de la nacionalidad.

Homenaje a la cuna de nacimiento de Sarmiento y al desarrollo de su obra pedagógica, reconocida como eslabón fundante de la nacionalidad. Valor Histórico y futuro. Reconocimiento a la figura del prócer como un referente cuya visión educativa mantiene vigencia en el presente y proyección a futuro.

Reconocimiento a la figura del prócer como un referente cuya visión educativa mantiene vigencia en el presente y proyección a futuro. Política de Estado Actual. Respaldo a la política provincial donde la educación se posiciona como pilar fundamental de la gestión junto a sectores clave como la minería.

Respaldo a la política provincial donde la educación se posiciona como pilar fundamental de la gestión junto a sectores clave como la minería. Posicionamiento Federal. Consolidación del perfil de la provincia a nivel nacional a partir de las evaluaciones e indicadores de avance en materia educativa.

La aprobación de este proyecto representará un hito para la provincia, otorgando un marco de distinción a la trayectoria educativa de San Juan y rindiendo tributo permanente a la figura de Domingo Faustino Sarmiento.