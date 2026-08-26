Alfabetización en IA en San Juan: ya son más de 1.400 capacitados y abren nuevas inscripciones

El programa impulsado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación continúa sumando inscriptos en la provincia. La iniciativa está destinada a mayores de 16 años y busca potenciar las habilidades digitales sin necesidad de contar con conocimientos previos.

El Gobierno de San Juan, a través de la cartera de producción y tecnología, sigue consolidando su apuesta por la economía del conocimiento mediante el ciclo de capacitaciones gratuitas en Inteligencia Artificial. Con más de 1.400 sanjuaninos ya formados en las distintas cohortes anteriores, la propuesta se afianza como una herramienta clave para la inserción laboral y el desarrollo profesional en la región.

El lunes 14 de septiembre comienza la séptima cohorte de Alfabetización en Inteligencia Artificial. Este curso tendrá una duración total de 10 horas que se distribuirán durante 3 semanas.

El trayecto formativo, enmarcado en el programa provincial, apunta a democratizar el acceso a las nuevas tecnologías y acercar conceptos esenciales sobre el uso productivo y cotidiano de las herramientas digitales avanzadas.

Puntos clave de la capacitación: A quién está dirigido: Es una propuesta libre y gratuita orientada a personas mayores de 16 años residentes en la provincia, con manejo básico de computación y sin requerir saberes previos en el área.

Contenidos principales: El programa abarca fundamentos de inteligencia artificial, Prompt Engineering (creación de instrucciones efectivas), uso ético de la tecnología y aplicaciones prácticas orientadas a potenciar la productividad laboral.

Modalidad y cursado: Las clases se estructuran de manera dinámica y accesible, ofreciendo opciones de cursado sincrónico en diferentes días de la semana y franjas horarias matutinas, vespertinas y nocturnas.

Inscripción y participación: Los interesados en sumarse a las próximas cohortes deben completar los formularios digitales habilitados oficialmente en los canales de comunicación del Gobierno provincial y los portales de empleo y tecnología. Esta iniciativa busca dotar a los ciudadanos de las competencias necesarias para adaptarse a los cambios del mercado laboral global, posicionando a San Juan a la vanguardia de la innovación educativa y tecnológica en Cuyo.