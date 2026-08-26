Cortes de calles en San Juan: la plataforma que permite ver horarios y ubicación exacta

Los cortes de calles intermitentes que se realizan en distintos puntos de San Juan pueden complicar el tránsito y obligar a los conductores a modificar sus recorridos. Para evitar demoras y conocer con anticipación qué zonas están afectadas, el Ministerio de Gobierno recomendó utilizar una plataforma online con información geolocalizada .

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La herramienta permite consultar de manera rápida los sectores donde se producen interrupciones y acceder a información actualizada para planificar los desplazamientos.

Una de las principales ventajas de la plataforma es que ofrece la ubicación precisa de los cortes , permitiendo identificar sobre el mapa las calles o sectores afectados.

Además, quienes necesiten circular por esas zonas pueden consultar los horarios previstos de los cortes , un dato clave para anticipar posibles demoras y buscar recorridos alternativos.

La información está presentada de manera geolocalizada, por lo que los usuarios pueden conocer con mayor precisión dónde se encuentra cada interrupción y cómo puede afectar su recorrido.

Una herramienta para planificar los recorridos

Desde el Gobierno provincial señalaron la importancia de utilizar esta plataforma ante los cortes intermitentes, especialmente para quienes necesitan trasladarse por distintos sectores de la provincia.

El objetivo es que los conductores puedan consultar previamente el estado de las calles y evitar las zonas afectadas, reduciendo así las demoras y facilitando la circulación.

La recomendación se da en un contexto en el que distintos trabajos y operativos generan interrupciones temporales en el tránsito. La herramienta concentra la información para que los usuarios puedan acceder a los datos de manera sencilla desde internet.