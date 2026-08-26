San Juan realizará una jornada sobre prevención del suicidio: cómo inscribirse y qué temas se abordarán

El Ministerio de Salud de San Juan realizará una jornada de actualización sobre prevención del suicidio , destinada a fortalecer conocimientos y herramientas para el abordaje de una problemática compleja que requiere intervención especializada, acompañamiento y trabajo articulado.

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La actividad se denomina “Entrenamiento en el manejo de la conducta suicida: abordaje de personas con alto riesgo suicida y posvención” y forma parte de las acciones provinciales orientadas a mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones vinculadas con la salud mental.

La propuesta pone el foco no solamente en la prevención, sino también en la capacitación para intervenir frente a personas que atraviesan situaciones de alto riesgo y en la denominada posvención , que comprende las acciones de acompañamiento posteriores a una muerte por suicidio, particularmente dirigidas al entorno afectivo y a las comunidades impactadas.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la capacitación estará orientada al manejo de la conducta suicida y profundizará diferentes aspectos relacionados con la prevención y la intervención. Entre los principales ejes aparecen:

La capacitación de profesionales y de distintos actores sociales constituye una de las líneas que San Juan viene desarrollando a través del Programa Provincial de Prevención del Suicidio , con acciones que incluyen asistencia, capacitación, registro y trabajo interinstitucional.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden anotarse mediante el formulario de inscripción online habilitado para la jornada, en el que deberán completar sus datos para participar de la actividad.

Inscribirse a la jornada de actualización

Desde Salud remarcan la importancia de generar instancias de formación que permitan contar con herramientas basadas en conocimientos actualizados para detectar situaciones de riesgo, intervenir adecuadamente y fortalecer las redes de acompañamiento.

La provincia cuenta desde hace años con un Programa Provincial de Prevención del Suicidio, que trabaja de manera interdisciplinaria e intersectorial y ha desarrollado capacitaciones para equipos de salud y actores de áreas como Educación, Seguridad, Justicia y otros espacios comunitarios.