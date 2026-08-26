Viento Zonda: el Gobierno comenzó a asistir a las familias afectadas por los incendios en Pocito

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, junto a Defensa Civil y Bomberos, brinda asistencia y acompañamiento a las familias afectadas por los incendios registrados en Pocito tras el fuerte viento Zonda.
El Gobierno de San Juan desplegó un operativo de asistencia para las familias damnificadas por los incendios provocados por el fuerte viento Zonda.
El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, junto a Defensa Civil y Bomberos, brinda asistencia y acompañamiento a las familias afectadas por los incendios registrados en Pocito tras el fuerte viento Zonda.
Hasta el momento, 18 viviendas sufrieron pérdidas totales y unas 60 personas resultaron afectadas, además de registrarse daños parciales en otras propiedades.
En el marco del operativo de asistencia, equipos del Ministerio de Familia se encuentran en la zona para acompañar a las familias y entregar colchones, frazadas y almohadas, mientras se continúa relevando la situación y las necesidades de los damnificados y realizando un relevamiento en el resto de los departamentos afectados por el viento