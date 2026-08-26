Viento Zonda: el Gobierno comenzó a asistir a las familias afectadas por los incendios en Pocito

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, junto a Defensa Civil y Bomberos, brinda asistencia y acompañamiento a las familias afectadas por los incendios registrados en Pocito tras el fuerte viento Zonda .

En el marco del operativo de asistencia, equipos del Ministerio de Familia se encuentran en la zona para acompañar a las familias y entregar colchones, frazadas y almohadas, mientras se continúa relevando la situación y las necesidades de los damnificados y realizando un relevamiento en el resto de los departamentos afectados por el viento