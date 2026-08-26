Por el viento Zonda, Boca Juniors suspendió las pruebas para futbolistas que iba a realizar en el Bicentenario

La actividad del Xeneize estaba prevista para este miércoles en Pocito. Las jornadas del jueves y viernes, por ahora, se mantienen según lo previsto.

Las pruebas destinadas para futbolistas de las categorías 2010 a 2017 que Boca Juniors tenía previstas realizar este miércoles 26 de agosto en San Juan fueron suspendidas debido a las condiciones climáticas y a las alertas por viento Zonda que rigen en la provincia.

La actividad, organizada a través del área de Captación y Scouting de Boca Juniors, iba a desarrollarse en el Estadio San Juan del Bicentenario y estaba destinada a chicos de las categorías 2010 a 2017 pertenecientes a clubes invitados.

La decisión se tomó como medida preventiva para resguardar la salud y seguridad de todas las personas involucradas en la jornada.

¿Qué pasará con las pruebas de Boca Juniors del jueves y viernes? Por el momento, las dos jornadas restantes se mantienen sin modificaciones. Las pruebas están programadas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en dos turnos: de 9 a 13 y de 15 a 18.