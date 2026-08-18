    • 18 de agosto de 2026 - 12:35

    Con Paredes ausente, Boca define su futuro en la Copa Sudamericana frente a Recoleta

    El Xeneize visita este martes al conjunto paraguayo con una ventaja de dos goles. Enner Valencia fue convocado por primera vez y podría tener su debut.

    Boca buscará cerrar en Paraguay la serie ante Recoleta y conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

    Boca buscará cerrar en Paraguay la serie ante Recoleta y conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca afrontará este martes una noche decisiva en Paraguay. Desde las 19, visitará a Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la misión de defender el 3-1 conseguido en Buenos Aires y sellar su clasificación a la próxima instancia.

    Leé además

    Boca Juniors se impuso en la cancha de Huracán con autoridad. 

    Boca reaccionó a tiempo y venció 3-1 a Recoleta por la Copa Sudamericana
    san martin recibe a boca juniors por reserva: a que hora juegan y como llegan al duelo en el hilario sanchez

    San Martín recibe a Boca Juniors por Reserva: a qué hora juegan y cómo llegan al duelo en el Hilario Sánchez

    El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegará con una ventaja importante, aunque también con bajas sensibles. La principal será la de Leandro Paredes, quien terminó con una molestia muscular en el empate 1-1 frente a Platense por el Torneo Clausura y finalmente no viajó a Asunción. Los estudios determinaron una inflamación en el isquiotibial izquierdo, por lo que el cuerpo técnico decidió preservarlo.

    La ausencia del campeón del mundo obliga al Vasco a modificar una zona central del equipo. Arruabarrena analiza mantener el 4-3-3 con Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech como alternativas para ingresar al mediocampo, aunque también tiene la posibilidad de cambiar el dibujo y apostar por un 4-2-3-1 con Miguel Merentiel desde el inicio.

    Paredes no será la única baja. Leandro Lozano y Marco Pellegrino también terminaron con problemas musculares tras el partido ante Platense y quedaron afuera del viaje a Paraguay. Dylan Gorosito aparece como reemplazante de Lozano, mientras que Ayrton Costa ocuparía el lugar de Pellegrino en la defensa.

    Valencia fue convocado y podría debutar

    La gran novedad de la lista de Boca es Enner Valencia. El delantero ecuatoriano, uno de los refuerzos de mayor nombre incorporados por el club, quedó concentrado por primera vez desde su llegada y viajó con el plantel a Paraguay.

    El atacante de 36 años venía realizando un proceso de adaptación y reacondicionamiento físico y futbolístico antes de quedar a disposición de Arruabarrena. Ahora, con la camiseta número 30, tiene posibilidades concretas de sumar sus primeros minutos con Boca durante la revancha ante Recoleta.

    Por el momento no aparece entre los nombres más firmes para comenzar el encuentro, por lo que todo indica que aguardaría su oportunidad desde el banco. Sin embargo, dependiendo del desarrollo del partido, Valencia podría hacer su debut oficial en una noche en la que Boca buscará asegurar su continuidad internacional.

    En la ida, disputada en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el Xeneize comenzó perdiendo pero terminó imponiéndose por 3-1. El encuentro cambió especialmente después de las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera, dos futbolistas que tampoco podrán estar esta noche para Recoleta.

    A Boca le alcanzará con ganar, empatar o incluso perder por un gol para meterse directamente en los cuartos de final. Si Recoleta consigue imponerse por dos tantos de diferencia, la clasificación deberá resolverse mediante una definición por penales.

    El conjunto paraguayo, que disputa por primera vez la Copa Sudamericana, viene de perder 2-1 frente a 2 de Mayo por el campeonato local, encuentro para el cual su entrenador Jorge González utilizó una formación alternativa pensando precisamente en la revancha contra Boca.

    En caso de avanzar, el Xeneize se enfrentará en los cuartos de final con el ganador de la serie entre San Pablo y Bolívar.

    El 11 inicial probable de Boca por los octavos de final de la Copa Sudamericana

    La posible formación de Boca es: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

    El encuentro se disputará en el Defensores del Chaco de Asunción, tendrá al uruguayo Andrés Matonte como árbitro y podrá verse por televisión a través de ESPN y por streaming mediante Disney+.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Quinta fecha. El Ciclismo Pista de la Federacíón sigue con su calendario y en esta oportunidad, el gandor fue Ezequiel Alarcón, de Chimbas Te Quiero.

    Ciclismo Pista: Ezequiel Alarcón de Chimbas Te Quiero se quedó con la quinta fecha

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Histórico. San Juan albergó el Nacional de Fútbol Silencioso en un torneo impecable.

    San Juan cerró un histórico Nacional de Futsal Silencioso en el Cantoni

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Presentes. Los seleccionados sanjuaninos de Cadetes están en plena competencia en Mendoza.

    Los sanjuaninos compiten en el Torneo Argentino de Cadetes en Mendoza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Destacado. Mario Riveros fue el mejor en Chivilcoy, destacándose en la delegación del Tiro Federal.

    Gran labor del Tiro Federal de San Juan en el Nacional de Armas de Aire 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo