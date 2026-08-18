Con Paredes ausente, Boca define su futuro en la Copa Sudamericana frente a Recoleta

Boca afrontará este martes una noche decisiva en Paraguay. Desde las 19 , visitará a Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la misión de defender el 3-1 conseguido en Buenos Aires y sellar su clasificación a la próxima instancia.

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Boca reaccionó a tiempo y venció 3-1 a Recoleta por la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegará con una ventaja importante, aunque también con bajas sensibles. La principal será la de Leandro Paredes , quien terminó con una molestia muscular en el empate 1-1 frente a Platense por el Torneo Clausura y finalmente no viajó a Asunción. Los estudios determinaron una inflamación en el isquiotibial izquierdo , por lo que el cuerpo técnico decidió preservarlo.

La ausencia del campeón del mundo obliga al Vasco a modificar una zona central del equipo. Arruabarrena analiza mantener el 4-3-3 con Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech como alternativas para ingresar al mediocampo, aunque también tiene la posibilidad de cambiar el dibujo y apostar por un 4-2-3-1 con Miguel Merentiel desde el inicio.

Paredes no será la única baja. Leandro Lozano y Marco Pellegrino también terminaron con problemas musculares tras el partido ante Platense y quedaron afuera del viaje a Paraguay. Dylan Gorosito aparece como reemplazante de Lozano, mientras que Ayrton Costa ocuparía el lugar de Pellegrino en la defensa.

La gran novedad de la lista de Boca es Enner Valencia . El delantero ecuatoriano, uno de los refuerzos de mayor nombre incorporados por el club, quedó concentrado por primera vez desde su llegada y viajó con el plantel a Paraguay.

El atacante de 36 años venía realizando un proceso de adaptación y reacondicionamiento físico y futbolístico antes de quedar a disposición de Arruabarrena. Ahora, con la camiseta número 30, tiene posibilidades concretas de sumar sus primeros minutos con Boca durante la revancha ante Recoleta.

Por el momento no aparece entre los nombres más firmes para comenzar el encuentro, por lo que todo indica que aguardaría su oportunidad desde el banco. Sin embargo, dependiendo del desarrollo del partido, Valencia podría hacer su debut oficial en una noche en la que Boca buscará asegurar su continuidad internacional.

En la ida, disputada en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el Xeneize comenzó perdiendo pero terminó imponiéndose por 3-1. El encuentro cambió especialmente después de las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera, dos futbolistas que tampoco podrán estar esta noche para Recoleta.

A Boca le alcanzará con ganar, empatar o incluso perder por un gol para meterse directamente en los cuartos de final. Si Recoleta consigue imponerse por dos tantos de diferencia, la clasificación deberá resolverse mediante una definición por penales.

El conjunto paraguayo, que disputa por primera vez la Copa Sudamericana, viene de perder 2-1 frente a 2 de Mayo por el campeonato local, encuentro para el cual su entrenador Jorge González utilizó una formación alternativa pensando precisamente en la revancha contra Boca.

En caso de avanzar, el Xeneize se enfrentará en los cuartos de final con el ganador de la serie entre San Pablo y Bolívar.

El 11 inicial probable de Boca por los octavos de final de la Copa Sudamericana

La posible formación de Boca es: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

El encuentro se disputará en el Defensores del Chaco de Asunción, tendrá al uruguayo Andrés Matonte como árbitro y podrá verse por televisión a través de ESPN y por streaming mediante Disney+.