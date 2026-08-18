    • 18 de agosto de 2026 - 13:39

    San Juan cerró un histórico Nacional de Futsal Silencioso en el Cantoni

    San Juan fue sede de la competencia nacional, que reunió a asociaciones de todo el país. ASSJ recibió el reconocimiento Fair Play en las tres categorías.

    Histórico. San Juan albergó el Nacional de Fútbol Silencioso en un torneo impecable.

    Histórico. San Juan albergó el Nacional de Fútbol Silencioso en un torneo impecable.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Finalizó en San Juan el Torneo Nacional de Futsal de Sordos 2026, competencia que se desarrolló del 15 al 17 de agosto y que, por primera vez, tuvo a la provincia como anfitriona. El certamen reunió a asociaciones de diferentes puntos del país en las categorías Primera Masculino, Primera Femenino y Senior +35 Masculino.

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    La competencia fue organizada por la Asociación Civil de Sordos San Juan (ASSJ), con el apoyo de la Secretaría de Deporte de San Juan y el aval de la Federación Argentina de Fútbol Silencioso.

    El Velódromo Vicente Alejo Chancay fue escenario tanto del acto inaugural como de la ceremonia de cierre y premiación, mientras que durante las jornadas deportivas también se utilizaron como sedes la Unión Vecinal de Trinidad (UVT) y el Polideportivo del Barrio Rivadavia.

    Uno de los aspectos destacados para la delegación anfitriona fue el reconocimiento obtenido por ASSJ San Juan como equipo Fair Play en las tres categorías. La distinción puso en valor el espíritu de juego limpio demostrado por los representantes sanjuaninos, basado en el respeto, la solidaridad, el compañerismo y la buena conducta dentro y fuera del campo de juego.

    En lo deportivo, San Juan también logró subir al podio en dos categorías. En Primera Masculino, ASSJ se consagró subcampeón, detrás de ASAM, mientras que ACSOR finalizó tercero. En Senior +35 Masculino, San Juan consiguió el tercer puesto; ASGBA de Lanús fue segundo y ASLP de La Plata se consagró campeón.

    En Primera Femenino, el título quedó en manos de ASLP, seguida por ASAM y ACSOR. Carmen Silva, de ASAM, fue elegida mejor jugadora; Solange Aimone, también de ASAM, fue la goleadora; y ASAM recibió el reconocimiento a la valla menos vencida.

    En la categoría Masculino, Matías Moreschini, de ACSOR, fue distinguido como mejor jugador y goleador, mientras que ASAM obtuvo el premio a la valla menos vencida. Por su parte, en Senior +35, Alejandro Garnica, de ASGBA de Lanús, recibió los reconocimientos como mejor jugador y goleador, y ASLP de La Plata se quedó con el premio a la valla menos vencida.

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