    • 18 de agosto de 2026 - 12:57

    Gran labor del Tiro Federal de San Juan en el Nacional de Armas de Aire 2026

    La delegación del Tiro Federal brilló en Chivilcoy, con Mario Riveros en lo más alto del podio y Lara Mendez entre las mejores del país.

    Destacado. Mario Riveros fue el mejor en Chivilcoy, destacándose en la delegación del Tiro Federal.

    Destacado. Mario Riveros fue el mejor en Chivilcoy, destacándose en la delegación del Tiro Federal.

    Foto:

    TIRO
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las instalaciones del Club Argentino de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, se convirtieron durante el 14, 15 y 16 de agosto en el epicentro del tiro deportivo del país al albergar el 84° Campeonato Nacional de Armas de Aire 2026 . Hasta allí se trasladó el equipo del Tiro Federal de San Juan, que volvió a dejar en alto el nombre de la provincia.

    Leé además

    Quinta fecha. El Ciclismo Pista de la Federacíón sigue con su calendario y en esta oportunidad, el gandor fue Ezequiel Alarcón, de Chimbas Te Quiero.

    Ciclismo Pista: Ezequiel Alarcón de Chimbas Te Quiero se quedó con la quinta fecha

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Histórico. San Juan albergó el Nacional de Fútbol Silencioso en un torneo impecable.

    San Juan cerró un histórico Nacional de Futsal Silencioso en el Cantoni

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cita no era menor: para poder integrar el Ranking Nacional Federativo oficial, la reglamentación exigía como requisito obligatorio haber competido en al menos tres fechas del circuito y haber dicho presente en este certamen clausura.

    BRILLO RIVEROS

    La actuación sanjuanina tuvo su punto más alto de la mano del experimentado Mario Riveros. En la modalidad de rifle de aire 10 metros, Riveros firmó una tarjeta sobresaliente con 595 puntos, actuación que le valió el 1° puesto en la categoría Veteranos y el título de campeón nacional en su especialidad. Por su parte, en pistola neumática 10 metros, los representantes locales sumaron cierres de gran nivel frente a los mejores tiradores de la Argentina:

    Lara Méndez : Finalizó en la 7° posición con 520 puntos, metiéndose en el selecto grupo de las ocho mejores tiradoras del país en la categoría mujeres.

    Elías Tello : Se ubicó también en el 7° puesto nacional tras sumar 362 puntos.

    Cristina Gómez : En lo que significó un notable debut a nivel nacional, la tiradora selló la 6ª ubicación con un registro de 347 puntos.

    INICIACION

    Más allá de los resultados en la alta competencia, el Tiro Federal busca seguir formando atletas y transmitiendo los valores de esta disciplina en la provincia. Para aquellos jóvenes de entre 8 y 15 años que deseen dar sus primeros pasos en el tiro deportivo, se encuentra abierta la inscripción a las escuelas de iniciación. Los interesados pueden comunicarse directamente con la profesora e integrante del equipo sanjuanino, Lara Méndez, al número 264 543-1749.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Presentes. Los seleccionados sanjuaninos de Cadetes están en plena competencia en Mendoza.

    Los sanjuaninos compiten en el Torneo Argentino de Cadetes en Mendoza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Boca buscará cerrar en Paraguay la serie ante Recoleta y conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

    Con Paredes ausente, Boca define su futuro en la Copa Sudamericana frente a Recoleta

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Gimnasia de Mendoza.

    Gimnasia de Mendoza goleó a Talleres y profundizó la crisis del equipo de Sampaoli

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Defensa y Justicia - Vélez. 

    Vélez no pudo sostener la ventaja y empató 1-1 con Defensa y Justicia

    Por Redacción Diario de Cuyo