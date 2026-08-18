Gran labor del Tiro Federal de San Juan en el Nacional de Armas de Aire 2026

La delegación del Tiro Federal brilló en Chivilcoy, con Mario Riveros en lo más alto del podio y Lara Mendez entre las mejores del país.

Destacado. Mario Riveros fue el mejor en Chivilcoy, destacándose en la delegación del Tiro Federal.

Las instalaciones del Club Argentino de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, se convirtieron durante el 14, 15 y 16 de agosto en el epicentro del tiro deportivo del país al albergar el 84° Campeonato Nacional de Armas de Aire 2026 . Hasta allí se trasladó el equipo del Tiro Federal de San Juan, que volvió a dejar en alto el nombre de la provincia.

La cita no era menor: para poder integrar el Ranking Nacional Federativo oficial, la reglamentación exigía como requisito obligatorio haber competido en al menos tres fechas del circuito y haber dicho presente en este certamen clausura.

BRILLO RIVEROS La actuación sanjuanina tuvo su punto más alto de la mano del experimentado Mario Riveros. En la modalidad de rifle de aire 10 metros, Riveros firmó una tarjeta sobresaliente con 595 puntos, actuación que le valió el 1° puesto en la categoría Veteranos y el título de campeón nacional en su especialidad. Por su parte, en pistola neumática 10 metros, los representantes locales sumaron cierres de gran nivel frente a los mejores tiradores de la Argentina:

Lara Méndez : Finalizó en la 7° posición con 520 puntos, metiéndose en el selecto grupo de las ocho mejores tiradoras del país en la categoría mujeres.

Elías Tello : Se ubicó también en el 7° puesto nacional tras sumar 362 puntos.