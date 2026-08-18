    • 18 de agosto de 2026 - 09:06

    Vélez no pudo sostener la ventaja y empató 1-1 con Defensa y Justicia

    El Fortín ganaba desde los cuatro minutos por un gol de Manuel Lanzini, pero Leandro Fernández igualó en el complemento. Vélez quedó como escolta de la Zona A.

    Defensa y Justicia - Vélez.&nbsp;

    Defensa y Justicia - Vélez. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Vélez dejó escapar dos puntos en Liniers. El equipo de Guillermo Barros Schelotto empató 1-1 ante Defensa y Justicia por la quinta fecha del Torneo Clausura y, aunque continúa invicto, cedió el liderazgo de la Zona A.

    Leé además

    Boca - Vélez.

    Boca empató 1-1 con Vélez en un partido intenso por el Torneo Clausura
    Gimnasia de Mendoza.

    Gimnasia de Mendoza goleó a Talleres y profundizó la crisis del equipo de Sampaoli

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Fortín arrancó con todo y consiguió ponerse en ventaja rápidamente. A los 4 minutos, Manuel Lanzini recibió una asistencia de Matías Pellegrini y definió para establecer el 1-0. El conjunto local tuvo algunas oportunidades para ampliar la diferencia, pero no logró liquidar el encuentro. Defensa y Justicia salió decidido a cambiar la historia en el segundo tiempo. El equipo dirigido por Julio Vaccari adelantó sus líneas, comenzó a manejar más la pelota y consiguió arrinconar al conjunto de Liniers.

    La insistencia del Halcón tuvo premio a los 34 minutos del complemento. Tras una buena jugada colectiva, Leandro Fernández apareció para definir y establecer el 1-1 definitivo. Con el empate, Vélez llegó a 11 puntos, producto de tres victorias y dos igualdades, y quedó como escolta de Instituto, que suma 12 unidades. Defensa y Justicia, en tanto, alcanzó los 8 puntos y continúa en la pelea por los primeros puestos.

    El encuentro, además, terminó con un clima caliente en la zona de vestuarios, donde se produjo un fuerte cruce entre los cuerpos técnicos de ambos equipos.

    Barros Schelotto y Vaccari, protagonistas de un final caliente

    Una vez que el árbitro pitó el final, el entrenador de Vélez fue a encarar al de Defensa y Justicia y tuvieron un cara a cara que podría traer algún tipo de sanción.

    Rápidamente los jugadores de ambos equipos llegaron a separar y poco a poco la situación se tranquilizó. Se esperará el informe del juez del encuentro para saber si alguno de los técnicos sufrirá algún tipo de suspensión.

    Durante el partido ya había habido una situación áspera entre los bancos. "Es un mal educado. Me dijo que cierre el ort... A mí no me falten el respeto", se escuchó decir al DT de Defensa y Justicia.

    Lo que viene para Vélez y Defensa y Justicia

    El Fortín visitará a River el próximo domingo en el Monumental desde las 19.15 (Arg). Dos horas antes, el Halcón será visitante en Córdoba ante Belgrano.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    independiente vencio a lanus y se metio en la pelea por la primera posicion de la zona a del torneo clausura

    Independiente venció a Lanús y se metió en la pelea por la primera posición de la Zona A del Torneo Clausura

    Un informe de la Fórmula 1 dio una pista sobre el futuro de Franco Colapinto: “El favorito” 

    Franco Colapinto sería el favorito de Alpine para seguir en la Fórmula 1 en 2027

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Escolta. Deportivo La Estrella se acercó al líder Arbol Verde tras la décima fecha del Oficial de la Liga Jachallera. Foto: De Zurda-Jáchal. 

    Deportivo La Estrella acortó las distancias en el Oficial de Jáchal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Regreso. ASAT pone en cartelera una nueva fecha del Campeonato Sanjuanino con epicentro en Angaco.

    ASAT vuelve a escena con una nueva fecha de su campeonato en Angaco

    Por Redacción Diario de Cuyo