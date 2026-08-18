Vélez no pudo sostener la ventaja y empató 1-1 con Defensa y Justicia

Vélez dejó escapar dos puntos en Liniers. El equipo de Guillermo Barros Schelotto empató 1-1 ante Defensa y Justicia por la quinta fecha del Torneo Clausura y, aunque continúa invicto, cedió el liderazgo de la Zona A.

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El Fortín arrancó con todo y consiguió ponerse en ventaja rápidamente. A los 4 minutos, Manuel Lanzini recibió una asistencia de Matías Pellegrini y definió para establecer el 1-0. El conjunto local tuvo algunas oportunidades para ampliar la diferencia, pero no logró liquidar el encuentro. Defensa y Justicia salió decidido a cambiar la historia en el segundo tiempo. El equipo dirigido por Julio Vaccari adelantó sus líneas, comenzó a manejar más la pelota y consiguió arrinconar al conjunto de Liniers.

La insistencia del Halcón tuvo premio a los 34 minutos del complemento. Tras una buena jugada colectiva, Leandro Fernández apareció para definir y establecer el 1-1 definitivo. Con el empate, Vélez llegó a 11 puntos , producto de tres victorias y dos igualdades, y quedó como escolta de Instituto, que suma 12 unidades. Defensa y Justicia, en tanto, alcanzó los 8 puntos y continúa en la pelea por los primeros puestos.

El encuentro, además, terminó con un clima caliente en la zona de vestuarios, donde se produjo un fuerte cruce entre los cuerpos técnicos de ambos equipos.

Una vez que el árbitro pitó el final, el entrenador de Vélez fue a encarar al de Defensa y Justicia y tuvieron un cara a cara que podría traer algún tipo de sanción.

Rápidamente los jugadores de ambos equipos llegaron a separar y poco a poco la situación se tranquilizó. Se esperará el informe del juez del encuentro para saber si alguno de los técnicos sufrirá algún tipo de suspensión.

Durante el partido ya había habido una situación áspera entre los bancos. "Es un mal educado. Me dijo que cierre el ort... A mí no me falten el respeto", se escuchó decir al DT de Defensa y Justicia.

Lo que viene para Vélez y Defensa y Justicia

El Fortín visitará a River el próximo domingo en el Monumental desde las 19.15 (Arg). Dos horas antes, el Halcón será visitante en Córdoba ante Belgrano.