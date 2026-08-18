Gimnasia de Mendoza goleó a Talleres y profundizó la crisis del equipo de Sampaoli

Gimnasia de Mendoza consiguió una victoria contundente ante Talleres y volvió a hacerse fuerte como local. El equipo mendocino se impuso 3-1 este lunes en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la quinta fecha del Torneo Clausura, y dejó al conjunto cordobés en una situación cada vez más complicada.

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El Lobo salió decidido desde el comienzo y rápidamente encontró el camino del gol. A los 9 minutos, Agustín Módica convirtió de penal para poner al dueño de casa arriba en el marcador.

La ventaja no hizo que Gimnasia bajara la intensidad. Apenas once minutos después, Módica volvió a aparecer y marcó el segundo de su cuenta personal para estirar la diferencia y dejar a Talleres contra las cuerdas antes del descanso.

En el complemento, el conjunto mendocino volvió a golpear. A los seis minutos, Luciano Cingolani aprovechó una nueva oportunidad y estableció el 3-0, desatando la fiesta en las tribunas del Legrotaglie.

Talleres intentó reaccionar y consiguió descontar sobre el final. Santiago Fernández apareció para marcar el 3-1, pero la reacción llegó demasiado tarde y el equipo dirigido por Jorge Sampaoli terminó sufriendo una nueva derrota.

El resultado dejó al conjunto cordobés último en la Zona A al cierre de la quinta fecha y fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales. La continuidad de Sampaoli quedó nuevamente bajo la lupa después de una campaña que no encuentra respuestas.

Del otro lado, Gimnasia celebró una noche especial ante su gente. Sobre el cierre del partido incluso tuvo sus primeros minutos Matías Vargas, uno de los refuerzos más importantes del mercado de pases, que fue recibido con aplausos por los hinchas.

El próximo desafío

Gimnasia de Mendoza volverá a jugar el sábado 22 de agosto, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata por la sexta fecha del Torneo Clausura. Talleres, por su parte, buscará recuperarse frente a Unión.