    • 18 de agosto de 2026 - 09:14

    Gimnasia de Mendoza goleó a Talleres y profundizó la crisis del equipo de Sampaoli

    El Lobo mendocino se impuso 3-1 en el Legrotaglie por la quinta fecha. Módica marcó por duplicado, Cingolani convirtió el tercero y Santiago Fernández descontó para la T.

    Gimnasia de Mendoza.

    Gimnasia de Mendoza.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Gimnasia de Mendoza consiguió una victoria contundente ante Talleres y volvió a hacerse fuerte como local. El equipo mendocino se impuso 3-1 este lunes en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la quinta fecha del Torneo Clausura, y dejó al conjunto cordobés en una situación cada vez más complicada.

    Leé además

    Defensa y Justicia - Vélez. 

    Vélez no pudo sostener la ventaja y empató 1-1 con Defensa y Justicia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    independiente vencio a lanus y se metio en la pelea por la primera posicion de la zona a del torneo clausura

    Independiente venció a Lanús y se metió en la pelea por la primera posición de la Zona A del Torneo Clausura

    El Lobo salió decidido desde el comienzo y rápidamente encontró el camino del gol. A los 9 minutos, Agustín Módica convirtió de penal para poner al dueño de casa arriba en el marcador.

    La ventaja no hizo que Gimnasia bajara la intensidad. Apenas once minutos después, Módica volvió a aparecer y marcó el segundo de su cuenta personal para estirar la diferencia y dejar a Talleres contra las cuerdas antes del descanso.

    En el complemento, el conjunto mendocino volvió a golpear. A los seis minutos, Luciano Cingolani aprovechó una nueva oportunidad y estableció el 3-0, desatando la fiesta en las tribunas del Legrotaglie.

    Talleres intentó reaccionar y consiguió descontar sobre el final. Santiago Fernández apareció para marcar el 3-1, pero la reacción llegó demasiado tarde y el equipo dirigido por Jorge Sampaoli terminó sufriendo una nueva derrota.

    El resultado dejó al conjunto cordobés último en la Zona A al cierre de la quinta fecha y fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales. La continuidad de Sampaoli quedó nuevamente bajo la lupa después de una campaña que no encuentra respuestas.

    Del otro lado, Gimnasia celebró una noche especial ante su gente. Sobre el cierre del partido incluso tuvo sus primeros minutos Matías Vargas, uno de los refuerzos más importantes del mercado de pases, que fue recibido con aplausos por los hinchas.

    El próximo desafío

    Gimnasia de Mendoza volverá a jugar el sábado 22 de agosto, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata por la sexta fecha del Torneo Clausura. Talleres, por su parte, buscará recuperarse frente a Unión.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Un informe de la Fórmula 1 dio una pista sobre el futuro de Franco Colapinto: “El favorito” 

    Franco Colapinto sería el favorito de Alpine para seguir en la Fórmula 1 en 2027

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Escolta. Deportivo La Estrella se acercó al líder Arbol Verde tras la décima fecha del Oficial de la Liga Jachallera. Foto: De Zurda-Jáchal. 

    Deportivo La Estrella acortó las distancias en el Oficial de Jáchal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Regreso. ASAT pone en cartelera una nueva fecha del Campeonato Sanjuanino con epicentro en Angaco.

    ASAT vuelve a escena con una nueva fecha de su campeonato en Angaco

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Gonzalo Montiel se lesionó y River lo pierde ante Independiente Santa Fe.

    Baja sensible para River: se confirmó la lesión de Montiel y no jugará ante Independiente Santa Fe

    Por Redacción Diario de Cuyo