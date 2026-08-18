Ciclismo Pista: Ezequiel Alarcón de Chimbas Te Quiero se quedó con la quinta fecha

El quinto capítulo de la temporada de Ciclismo Pista de la FCS se celebró este lunes feriado en el Velódromo Chancay.

Quinta fecha. El Ciclismo Pista de la Federacíón sigue con su calendario y en esta oportunidad, el gandor fue Ezequiel Alarcón, de Chimbas Te Quiero.

Ciclistas jóvenes y experimentados, de ambas ramas, sanjuaninos y de otras provincias, continúan animando al certamen local. En esta oportunidad, el ganador de la General fue Exequiel Alarcón, de Chimbas Te Quiero.

Durante el fin de semana extendido en San Juan, hubo varios eventos deportivos a disposición del disfrute de las familias sanjuaninas. Uno de estos fue la quinta fecha de la temporada local de ciclismo en pista, que se celebró en la tarde del lunes 17 agosto 2026, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito.

Participaron ciclistas de ambas ramas desde categorías menores hasta elite. El ganador de la clasificación general fue Exequiel Alarcón.

La organización de la contienda estuvo a cargo de Caucete Pedal Club; con fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina; y auspicio del Gobierno de San Juan, por medio de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Agencia Deportes San Juan. Vale recordar que la temporada actual es en homenaje a don José Carlos Rufino.

La especialidad principal de carrera fue el ómnium. Y los resultados informados por la organización son los siguientes: