    • 18 de agosto de 2026 - 13:39

    Ciclismo Pista: Ezequiel Alarcón de Chimbas Te Quiero se quedó con la quinta fecha

    El quinto capítulo de la temporada de Ciclismo Pista de la FCS se celebró este lunes feriado en el Velódromo Chancay.

    Quinta fecha. El Ciclismo Pista de la Federacíón sigue con su calendario y en esta oportunidad, el gandor fue Ezequiel Alarcón, de Chimbas Te Quiero.

    Quinta fecha. El Ciclismo Pista de la Federacíón sigue con su calendario y en esta oportunidad, el gandor fue Ezequiel Alarcón, de Chimbas Te Quiero.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ciclistas jóvenes y experimentados, de ambas ramas, sanjuaninos y de otras provincias, continúan animando al certamen local. En esta oportunidad, el ganador de la General fue Exequiel Alarcón, de Chimbas Te Quiero.

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    Participaron ciclistas de ambas ramas desde categorías menores hasta elite. El ganador de la clasificación general fue Exequiel Alarcón.

    La organización de la contienda estuvo a cargo de Caucete Pedal Club; con fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina; y auspicio del Gobierno de San Juan, por medio de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Agencia Deportes San Juan. Vale recordar que la temporada actual es en homenaje a don José Carlos Rufino.

    La especialidad principal de carrera fue el ómnium. Y los resultados informados por la organización son los siguientes:

    Varones 2012-2013-2014:

    1) Nahuel Agüero, 29 puntos.

    2) Giovanni Agüero, 18 puntos.

    3) Alejo Yacanto, 18 puntos.

    4) Lisandro Sánchez, 7 puntos.

    5) Aquiles Oliva, 3 puntos.

    General Elite:

    1) Exequiel Alarcón – Municipalidad de Chimbas, 149 puntos.

    2) Hugo Ruiz Calle – SEP San Juan, 143 pts.

    3) Ángel Oropel – Municipalidad de Chimbas, 120 pts.

    4) Rubén Ramos Meglioli – Municipalidad de Chimbas, 118 pts.

    5) Felipe Lucero – SEP San Juan, 104 pts.

    6) Matías Balmaceda – Individual, 103 pts.

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