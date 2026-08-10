    • 10 de agosto de 2026 - 18:13

    Ciclismo Pista: Martes a fondo con la cuarta fecha de la temporada 2026

    Desde las 16, el ciclismo pista de la FCS tiene cita en el Velódromo Vicente Chancay de Pocito con todas las categorías y especialidades.

    Especial. El espectáculo del Ciclismo Pista en San Juan tiene un escenario sensacional este martes en el Velódromo Chancay.

    Especial. El espectáculo del Ciclismo Pista en San Juan tiene un escenario sensacional este martes en el Velódromo Chancay.

    Foto:

    pista
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un día poco habitual pero sosteniendo la pasión y el compromiso de darle continuidad a la temporada, este martes en el Velódromo Vicente Chancay será momento para la cuarta fecha del calendario de Pista de la Federación Ciclista Sanjuanina.

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    Bajo la organización de la Fundación Planeta Ramírez, con todas las categorías en competencia y las especialidades que son presente y futuro para el ciclismo de San Juan.

    La concentración para los ciclistas está programada para las 16, mientras que las competencias comenzarán a las 17, acorde al siguiente programa:

    Cuarteta 4x4000

    Velocidad Olimpica

    Juveniles Varones 2013-14 Vueltas Puntuables

    Repechaje Elite Scratch

    Juveniles Varones 2010-11 Vueltas Puntuables

    Damas Junior 2010-11 Vueltas Puntuables

    Junior Varones y Damas Elite Sub 23, Vueltas Puntuables

    Gran Final 120 Vueltas Puntuables

    Desde la Federación, que preside Alejandra Perona, el compromiso invernal fue sostener el calendario sin interrupciones y esta será la cuarta fecha formal de Pista pero la quinta en serie ya que se corrió un homenaje a Rolando Tivani, por afuera del cronograma.

    Las inscripciones son recibidas en la sede de la Federación Ciclista Sanjuanina,vía telefónica.

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