Ciclismo Pista: Martes a fondo con la cuarta fecha de la temporada 2026

En un día poco habitual pero sosteniendo la pasión y el compromiso de darle continuidad a la temporada, este martes en el Velódromo Vicente Chancay será momento para la cuarta fecha del calendario de Pista de la Federación Ciclista Sanjuanina .

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Bajo la organización de la Fundación Planeta Ramírez, con todas las categorías en competencia y las especialidades que son presente y futuro para el ciclismo de San Juan.

La concentración para los ciclistas está programada para las 16, mientras que las competencias comenzarán a las 17, acorde al siguiente programa:

Juveniles Varones 2013-14 Vueltas Puntuables

Repechaje Elite Scratch

Juveniles Varones 2010-11 Vueltas Puntuables

Damas Junior 2010-11 Vueltas Puntuables

Junior Varones y Damas Elite Sub 23, Vueltas Puntuables

Gran Final 120 Vueltas Puntuables

Desde la Federación, que preside Alejandra Perona, el compromiso invernal fue sostener el calendario sin interrupciones y esta será la cuarta fecha formal de Pista pero la quinta en serie ya que se corrió un homenaje a Rolando Tivani, por afuera del cronograma.

Las inscripciones son recibidas en la sede de la Federación Ciclista Sanjuanina,vía telefónica.