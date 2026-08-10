    • 10 de agosto de 2026 - 19:14

    San Juan recibe el Nacional Federal Amateur de Futsal Masculino en el Velódromo Chancay

    Gloria Sanjuanina, Barrio Mercedario y Barrios de Pie serán los representantes de San Juan en el certamen que comienza este miércoles.

    Nacional. San Juan tendrá futsal de nivel con el Federal Amateur que arranca este sábado.

    Nacional. San Juan tendrá futsal de nivel con el Federal Amateur que arranca este sábado.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan volverá a ser protagonista del futsal nacional con la realización del Torneo Nacional Federal Amateur Masculino Zona Ascenso 2026. La competencia comenzará el miércoles 12 de agosto y se extenderá hasta el domingo 16, con la participación de 12 equipos distribuidos en tres zonas.

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    La provincia contará con tres representantes. En la Zona A estarán Gloria Sanjuanina y Club Barrio Mercedario, junto a Gran Rey de San Nicolás y Vuriclub de Bariloche. Por su parte, Barrios de Pie integrará la Zona C con Club Unión Santacruceño, Auri Fútbol Club de Salta y La Máquina Club de San Luis. La Zona B estará conformada por Banco Nación de Rosario, Los Bosteros de San Luis Capital, Camioneros de Ushuaia y Banco Provincia de Mar del Plata.

    FASE INICIAL

    La fase inicial se disputará desde el miércoles 12 hasta el viernes 14 de agosto en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. La jornada inaugural comenzará a las 10, mientras que a las 20 se realizará el acto inaugural y desde las 21 se enfrentarán Gloria Sanjuanina y Barrio Mercedario. Barrios de Pie debutará ese mismo miércoles, a las 18, ante Club Unión Santacruceño.

    Las semifinales están programadas para el sábado 15 de agosto, a las 19 y 21, en estadio a confirmar. La gran final se jugará el domingo 16, desde las 12:30. Barrio Mercedario se incorporó a la competencia luego de que el Departamento de Futsal del Consejo Federal le otorgara la participación en reemplazo del club 6 de Noviembre de Formosa, tras haber organizado el último Torneo Nacional Promocional de Futsal.

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