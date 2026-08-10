Desafío al Nido del Aguila: Huaco de fiesta con una gran prueba del MTB

Con casi 140 bikers, se corrió la segunda edición del Desafío al Nido del Aguila en Jáchal. Edward Alvarez y Valeria Fernández, ganadores de la General.

Con casi 140 bikers en competencia, Huaco vivió su fiesta del MTB con la segunda edición del Desafío al Nido del Aguila que tuvo como ganador a Edward Alvarez de La Rioja y de Valeria Fernández en la Clasificación General.

Esta segunda edición movilizó a todo Huaco, con una participación total de toda su gente incluyendo al sacerdote Miguel Tobares que se animó y además de bendecir a todos en la largada, corrió el Desafío al Nido del Aguila.

Fueron dos distancias, con 32K para los Promocionales y 46K para los Competitivos con las correspondientes categorías que dividen al pelotón. En Promocionales estuvieron Damas A, B y C, al igual que en Varones. Mientras que en Master Varones fueron categorías D y E, mientras que Master Damas fue en categoría C. Menores fue de 11 a 14 años y en E-Bike, división Unica. Para los Competitivos, las categorías fueron Elite, Sub 23, Master A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Damas Elite Unica y Damas Master A y B.

Leandro Olivares, uno de los organizadores del Desafío, agradeció el respaldo de todos y redobló la apuesta para el 2027: 'Superaron todas nuestras expectativas. Fue una gran jornada con muchisimos ciclistas que le dieron otra vida a Huaco. Ahora, ya empezamos a planificar lo que será la tercera edición con la idea de mejorar los detalles que se deben pulir y tener más convocatoria'.

LOS HORNOS Siguiendo con el calendario del MTB, ya está en etapa de inscripciones la última prueba de la Copa Brisson: Los Hornos. La prueba será el domingo 20 de septiembre pero ya abrió el primer período de registro con descuentos hasta el próximo 26 de agosto. Las inscripciones se podrán realizar en forma presencial en Casa Brisson, García Bike, Metola Bikes, All Bike, Bebote Bike, Beto Bikes y Vyper.