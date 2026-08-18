La lesión de Montiel le abrió la puerta a un juvenil de River que podría debutar ante Santa Fe

La lesión de Gonzalo Montiel obligó a River Plate a mover piezas en la previa del partido ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con varias bajas y refuerzos que no pueden ser utilizados en el certamen por cuestiones administrativas, Eduardo Coudet recurrió a un juvenil que podría tener su estreno absoluto con la camiseta del Millonario: Ángel Yutiel Susano .

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Baja sensible para River: se confirmó la lesión de Montiel y no jugará ante Independiente Santa Fe

El lateral derecho, de 19 años, es actualmente el único futbolista natural de ese puesto que está sano y, además, figura en la lista de buena fe de River para la competencia internacional. Por eso, el cuerpo técnico decidió incluirlo entre los convocados que viajarán a Bogotá para disputar el encuentro en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Susano nació el 31 de enero de 2007 en Isidro Casanova , partido de La Matanza. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en los clubes barriales Américo Passadores y Justo Villegas, hasta que en 2015 superó una prueba y se incorporó a las divisiones infantiles de River.

Durante su formación pasó por diferentes posiciones y tuvo una particularidad: se formó principalmente como marcador central , aunque con el paso de los años fue reconvertido en lateral derecho.

Sus compañeros lo conocen como “Terry” . Todavía no tiene contrato profesional con River, pero ya tuvo experiencias junto al plantel principal: participó de la pretemporada realizada en Alicante, España, y también estuvo presente en la concentración de Cardales.

Durante 2026, además, disputó 14 partidos en Reserva, bajo las órdenes de Marcelo Escudero, y convirtió un gol.

River se quedó sin laterales derechos

La situación en ese sector de la cancha se complicó considerablemente. A la lesión de Montiel se suma que Giovanni González no fue incluido en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, por lo que no puede ser utilizado en el torneo. Lo mismo ocurre con Francisco Ortega, Lucas Beltrán y Mauro Arambarri.

A esto se agrega la situación de Fabricio Bustos, quien trabaja apartado del plantel mientras define su futuro. Por ese motivo, Coudet decidió llevar a Susano a Colombia, aunque todavía no está confirmado que el juvenil vaya a ser titular.

Una de las alternativas que analiza el entrenador es utilizar a Lucas Martínez Quarta como lateral derecho, con Susano ocupando un lugar entre los suplentes.

Las otras caras nuevas de la convocatoria

Susano no será el único juvenil que forme parte de la delegación. También fueron incluidos Franco Jaroszewicz, arquero que actualmente fue relegado a la Reserva pero que figura en la lista de buena fe para la Sudamericana, y el delantero Jonathan Spiff, de raíces nigerianas.

En cuanto a las bajas, además de Montiel tampoco estarán Marcos Acuña y Sebastián Driussi, ambos lesionados.

Tampoco viajarán los futbolistas que fueron apartados del plantel y todavía no encontraron nuevo destino: Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Viña, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo y Kendry Páez.