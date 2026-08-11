River ya tiene fecha para jugar frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

La serie entre River Plate e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene nuevas fechas. Luego de la suspensión provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el lunes, la Conmebol confirmó que el partido de ida se jugará el miércoles 19 de agosto , mientras que la revancha será el 26 de agosto en el Monumental .

Tras el terremoto en Colombia, se postergó River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

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El encuentro que debía disputarse este miércoles 12 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá quedó postergado por el fuerte sismo registrado a las 7:34, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó. El movimiento provocó víctimas, heridos y daños en distintas ciudades colombianas y también se sintió en países como Ecuador y Panamá.

La nueva programación mantiene el horario previsto: ambos partidos comenzarán a las 21:30 de Argentina . El primer duelo será en Bogotá y una semana después la serie se definirá en el estadio Monumental de Núñez.

La Conmebol comunicó la decisión pocas horas después de la suspensión inicial y expresó su solidaridad con el pueblo colombiano. La entidad explicó que la medida fue adoptada para preservar la seguridad de todos los involucrados y respetar a las víctimas de la tragedia.

La suspensión también alcanzó al encuentro entre Deportes Tolima e Independiente del Valle , correspondiente a la Copa Libertadores.

Cómo queda la agenda de River

El cambio de calendario obligó al equipo dirigido por Eduardo Coudet a modificar su planificación. El próximo compromiso del Millonario será ahora por el torneo local: enfrentará a Argentinos Juniors el domingo desde las 18 en el Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Una de las principales incógnitas pasa por Thiago Almada, quien se incorporó recientemente al plantel procedente del Atlético de Madrid y el lunes realizó su primer entrenamiento a la par de sus compañeros.

Coudet había advertido que sería “irreal” pensar en utilizarlo de entrada en Bogotá, teniendo en cuenta que el futbolista viene de un período de vacaciones y que el encuentro se disputa a unos 2.600 metros de altura. Con la postergación, el entrenador tendrá una semana más para evaluar su condición y decidir si tendrá minutos en Colombia.

Almada, de todos modos, fue incluido en la lista de buena fe de River para esta instancia de la competencia, en reemplazo de Agustín De La Cuesta.

También hubo otros movimientos en la nómina: Tobías Andrada ingresó por Alex Woiski, Nicolás Otamendi por Cristian Jaime, Ángel Correa por Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré ocupó el lugar que finalmente no quedó para Lucas Beltrán.