Thiago Almada llegó a la Argentina y ya está listo para comenzar su etapa en River

Thiago Almada ya está en Argentina y comienza oficialmente su nueva etapa en River Plate. El mediocampista arribó este lunes a las 4:30 de la madrugada procedente de Madrid y se convirtió en el noveno refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

River confirmó a Thiago Almada en la compra más cara de su historia

Thiago Almada ya firmó con River y se sumó al plantel antes de su posible debut frente a Argentinos

Después de completar el viaje, el futbolista tendrá por la tarde su primera práctica junto al plantel del Millonario . La principal incógnita pasa ahora por saber si podrá ser incluido en la convocatoria para el próximo compromiso internacional.

River enfrentará el miércoles 12 de agosto a las 21:30 a Independiente Santa Fe , en el estadio Nemesio Camacho, conocido como El Campín de Bogotá, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 .

El cuerpo técnico deberá evaluar el estado físico de Almada después del extenso viaje y determinar si está en condiciones de integrar la delegación que viajará a Colombia.

Por el momento, su presencia en el partido no está confirmada y será una decisión que tomará el cuerpo técnico luego de observarlo en los entrenamientos.

El noveno refuerzo de River

Con la llegada de Almada, River completa una ventana de transferencias de enorme impacto. El campeón del mundo se suma a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y Francisco Ortega.

La incorporación del mediocampista se produce después de una fuerte inversión del club, respaldada por el superávit registrado en el balance de 2025, los ingresos por la transferencia de Franco Mastantuono al Real Madrid y los recursos provenientes de su masa societaria, la actividad del Monumental y los acuerdos comerciales.

La carrera de Thiago Almada

Almada surgió de Vélez, club en el que disputó 101 partidos y convirtió 24 goles. Su rendimiento le permitió dar el salto a la MLS, donde defendió la camiseta de Atlanta United y jugó 83 encuentros, con 26 goles.

En 2024 pasó por Botafogo, donde tuvo un papel importante en la conquista de la Copa Libertadores. Luego continuó su carrera en Europa, primero en el Olympique de Lyon y posteriormente en el Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone.

En el conjunto español tuvo una participación intermitente y no logró consolidarse como titular. Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina, Almada decidió regresar al fútbol argentino para afrontar un nuevo desafío con River.

Ahora, el mediocampista ya está en el país y tendrá su primer contacto con sus nuevos compañeros. La expectativa está puesta en saber si el tiempo le alcanza para viajar a Bogotá y debutar con la camiseta de River ante Independiente Santa Fe.