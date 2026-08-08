River confirmó a Thiago Almada en la compra más cara de su historia

Lo que durante los últimos días había sacudido al mercado de pases finalmente se hizo oficial. River confirmó este sábado la incorporación de Thiago Almada , quien deja el Atlético de Madrid para regresar al fútbol argentino y convertirse en una de las grandes figuras del nuevo proyecto deportivo del club de Núñez.

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La confirmación llegó a través de las cuentas oficiales del Millonario, después de que River y el conjunto español alcanzaran un acuerdo por una operación que no tiene antecedentes en la institución por su magnitud económica.

River hizo oficial la incorporación de Thiago Almada a través de sus redes sociales. Vía X (@RiverPlate)

COMUNICADO OFICIAL River Plate acordó con Atlético de Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada. El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel. pic.twitter.com/79Vx5WbwqS

La dimensión del fichaje aparece rápidamente al mirar los números. River acordó pagar 20 millones de euros, alrededor de 23 millones de dólares, por el 100% del pase de Almada , según informaron ESPN y TyC Sports.

Con esa cifra, el mediocampista ofensivo se convierte en la incorporación más cara de toda la historia de River y del fútbol argentino .

El récord resulta todavía más llamativo porque el propio Millonario lo había quebrado apenas unas semanas atrás con la contratación de Ángel Correa, por quien pagó 15 millones de dólares a Tigres de México. Ahora Almada vuelve a elevar considerablemente el techo.

Entre las compras más importantes realizadas por River aparecen:

Thiago Almada: 20 millones de euros.

20 millones de euros. Ángel Correa: 15 millones de dólares.

15 millones de dólares. Kevin Castaño: 13,8 millones de dólares.

13,8 millones de dólares. Lucas Pratto: 11,5 millones de dólares.

11,5 millones de dólares. Esequiel Barco: 10,5 millones de dólares.

De esta manera, River rompe por segunda vez en el mismo mercado de pases su propio récord de inversión por un futbolista.

Almada vuelve al fútbol argentino convertido en una figura internacional

A los 25 años, Almada regresa al país después de un recorrido que comenzó profesionalmente en Vélez y posteriormente lo llevó por Atlanta United, Botafogo, Olympique de Lyon y Atlético de Madrid.

En el medio alcanzó el logro más importante de su carrera: fue integrante de la Selección Argentina campeona del Mundial de Qatar 2022 y se mantuvo dentro de la estructura de Lionel Scaloni en los años siguientes.

Ahora vuelve al fútbol argentino, pero no al club en el que se formó. River apostó fuerte para sacarlo del Atlético de Madrid y convertirlo en una de las piezas centrales de su plantel.

El acuerdo contempla además un vínculo de largo plazo: Almada firmará con el Millonario hasta diciembre de 2030, de acuerdo con la información difundida durante el cierre de la operación.

River ganó una fuerte pulseada en el mercado

La llegada estuvo rodeada de expectativa porque Flamengo también había mostrado interés en Almada. El club brasileño se movió para intentar contratarlo y durante varios días apareció como competidor directo del Millonario.

River, sin embargo, aceleró las negociaciones con el Atlético de Madrid y terminó quedándose con uno de los nombres más fuertes disponibles en el mercado sudamericano.

Con la oficialización de este sábado se terminó la espera. Thiago Almada es jugador de River y su llegada ya quedó escrita en los libros del club incluso antes de tocar una pelota: ninguna incorporación había demandado una inversión semejante en la historia del Millonario.