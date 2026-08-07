Facundo Colidio dejó River y fue presentado como nuevo refuerzo de Vasco da Gama

La etapa de Facundo Colidio en River llegó oficialmente a su fin . Vasco da Gama confirmó este viernes la incorporación del delantero argentino, que ya viajó a Río de Janeiro para realizarse los estudios médicos y completar los últimos trámites antes de firmar su nuevo contrato.

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La negociación se aceleró durante los últimos días, luego de que el director deportivo del conjunto brasileño, Admar Lopes , viajara a Argentina y avanzara directamente con la dirigencia del Millonario. Finalmente, River aceptó desprenderse de una parte de los derechos económicos del atacante.

El acuerdo contempla la venta del 50% del pase de Colidio por US$4,5 millones . Además, Vasco da Gama tendrá la posibilidad de adquirir el porcentaje restante por US$5,5 millones , operación que estará ligada al cumplimiento de determinados objetivos.

De concretarse esa segunda parte, la transferencia podría alcanzar los US$10 millones . River había invertido poco más de US$5 millones cuando incorporó al delantero a mediados de 2023, por lo que una venta completa en esos valores prácticamente duplicaría aquella inversión.

Vasco comunicó públicamente que llegó a un acuerdo por el futbolista y difundió las primeras imágenes del argentino con los colores del club. Colidio arribó este viernes a Río de Janeiro y, una vez superada la revisión médica, está previsto que firme un contrato por tres temporadas .

Los números y títulos de Colidio en River

Colidio se marcha después de tres temporadas en River, período en el que disputó 136 partidos oficiales, convirtió 32 goles y entregó 14 asistencias.

Además, levantó dos títulos con la camiseta del Millonario, ambos durante el ciclo de Martín Demichelis: el Trofeo de Campeones 2023, ante Rosario Central, y la Supercopa Argentina 2023, frente a Estudiantes de La Plata. En el primero tuvo un papel protagónico al convertir el gol que abrió el triunfo ante el conjunto rosarino.

Su paso por Núñez tuvo distintos momentos, con períodos de titularidad y otros de menor continuidad. En 2026 incluso atravesó una sequía de 26 partidos sin convertir, que terminó en abril con un gol frente a Belgrano. Meses después volvió a ser importante al marcar de penal ante Rosario Central en la semifinal del Torneo Apertura.

Facundo Colidio celebrando un gol con la camiseta de River.

Un nuevo desafío en Brasil

A los 26 años, Colidio afrontará ahora su primera experiencia en el fútbol brasileño. Antes de River había pasado por Tigre y desarrolló parte de su carrera en Europa, tras formarse en Boca y ser adquirido a temprana edad por Inter de Milán.

Su llegada a Vasco también deja una particularidad deportiva: el conjunto brasileño podría cruzarse con River en unos eventuales cuartos de final de la Copa Sudamericana, siempre que ambos clubes superen sus respectivas series de octavos.

Para River, la transferencia también libera un lugar en el plantel en pleno mercado de pases, mientras el equipo continúa reordenándose para la segunda mitad de la temporada.