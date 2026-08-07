Juegos Evita: San Juan ya tiene sus primeros clasificados a la Fase Nacional

En San Juan se define la representación provincial a los Juegos Evita que en noviembre estará presente en Mar del Plata.

Con una destacada participación de deportistas de toda la provincia, los Juegos Deportivos Evita 2026 continúan desarrollándose en San Juan y ya empiezan a conocerse los primeros clasificados que obtuvieron su lugar para representar a la provincia en la instancia nacional.

2.500 atletas provenientes de los 19 departamentos participan de esta etapa provincial, que se lleva a cabo del 4 al 10 de agosto. Durante estos días se disputan competencias en categorías juveniles, deporte adaptado y adultos mayores, con el objetivo de conformar las delegaciones sanjuaninas que competirán en las finales nacionales.

Los clasificados de las categorías juveniles y deporte adaptado viajarán a Mar del Plata, donde la etapa nacional se desarrollará del 2 al 7 de noviembre. En tanto, la competencia destinada a adultos mayores tendrá como sede a San Juan, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026.

En los próximos días continuará la actividad en las distintas sedes de la provincia, donde seguirán definiéndose los representantes sanjuaninos que buscarán dejar bien alto el deporte provincial en el certamen nacional.

LOS CLASIFICADOS ATLETISMO