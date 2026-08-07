Juegos Evita: San Juan ya tiene sus primeros clasificados a la Fase Nacional

Con una destacada participación de deportistas de toda la provincia, los Juegos Deportivos Evita 2026 continúan desarrollándose en San Juan y ya empiezan a conocerse los primeros clasificados que obtuvieron su lugar para representar a la provincia en la instancia nacional.
2.500 atletas provenientes de los 19 departamentos participan de esta etapa provincial, que se lleva a cabo del 4 al 10 de agosto. Durante estos días se disputan competencias en categorías juveniles, deporte adaptado y adultos mayores, con el objetivo de conformar las delegaciones sanjuaninas que competirán en las finales nacionales.
Los clasificados de las categorías juveniles y deporte adaptado viajarán a Mar del Plata, donde la etapa nacional se desarrollará del 2 al 7 de noviembre. En tanto, la competencia destinada a adultos mayores tendrá como sede a San Juan, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026.
En los próximos días continuará la actividad en las distintas sedes de la provincia, donde seguirán definiéndose los representantes sanjuaninos que buscarán dejar bien alto el deporte provincial en el certamen nacional.
Selección Masculina
Luciano Sosa (San Martín): Heptatlón – 3551 puntos.
Bautista Vergara (Santa Lucía)
Salto en largo: 5,35 m.
Salto triple: 11,59 m.
Josué Pereyra (Santa Lucía):
Jabalina: 47,21 m.
200 metros: 25"41.
Alan Pizano (25 de Mayo)
110 metros con vallas: 19"70.
Thiago Senteno (25 de Mayo):
Cross Country 2000 metros: 6'52".
Maico Ortuño (San Martín)
Cross Country 2000 metros: 6'55".
600 metros: 1'39"40.
Samuel Acosta (Valle Fértil)
Bala: 10,86 m.
Juan Navarro (San Martín)
80 metros: 10"21.
Nair Barrera (25 de Mayo)
Disco: 32,02 m.
Bautista Ochoa (25 de Mayo)
Martillo: 27,62 m.
Bautista Gómez (Santa Lucía)
600 metros: 1'43"61.
110 metros con vallas: 19"99.
Michael Ríos (San Martín)
Disco: 29,52 m.
Martillo: 26,87 m.
Suplente
Alejo Cuello (Caucete)
80 metros: 10"63.
200 metros: 27"30.
Entrenador: Miguel Álvarez (25 de Mayo).
Selección Femenina
Rocío Orellano (Rawson):
Jabalina: 25,60 m.
Cross Country 2000 metros: 7'17".
Hanna Rodríguez (Pocito)
80 metros: 10"40.
200 metros: 27"42.
Olivia Padilla (Santa Lucía)
80 metros con vallas: 14"20.
Isabella Mirarchi (Rawson)
800 metros: 1'41"80.
Milagros Aballay (Jáchal)
Martillo: 27,93 m.
María Giménez (Santa Lucía)
Salto en largo: 4,22 m.
Luana Arbó (Caucete)
Marcha 2000 metros: 14'27".
Paloma Barrio (25 de Mayo)
Disco: 22,61 m.
Luzmila Tello (Rawson)
Bala: 7,75 m.
Lola Heredia (Santa Lucía):
Salto triple: 8,75 m.
Martina Garró (San Martín)
Salto en alto: 1,30 m.
Ana Luz Ruiz (Santa Lucía)
80 metros: 10"70.
200 metros: 27"67.
Suplente
Delfina Correa (25 de Mayo)
Jabalina: 24,32 m.
Bala: 6,27 m.
Entrenadora: Agustina Recabarren (Santa Lucía).
BASQUETBOL
Femenino: Estrellas.
Masculino: Los Lobos.
Futsal Femenino
Clasificado: Colón Junior.
Pádel Mixto
Clasificados: Sarmiento.
Pareja: Julieta Gómez / Naim Deche.
CICLISMO
Varones: 1 Tomás Saavedra. 2 Jeremías Mura.
Damas: 1 JoselÍn Contreras. 2 Tiziana Páez.
RUGBY
Masculino: Categoría M16, Campeón: Alfiles.
TENIS DE MESA
Masculino: 1 Mateo Guzmán. 2 Pedro Urra. 3 Faustino Ginestar.
GIMNASIA ARTISTICA
Nivel 1: Gianna Bunda Más (Altis Espacio Deportivo). Candelaria Molina (Elite). Ana Paula Pereyra Neyra (Elite).
Nivel 2: Malena Velázquez (Elite). Pilar Quiroga Clavero (Altis Espacio Deportivo). Rosario Sosa (Elite).
Nivel 3: Celina Cantos (Douglas). Rosario Laciar (Richet Zapata).
Orientación Masculino: Horacio Conti.
Femenino: Delia Thomsen, Nora Raquel Rodríguez.
CRONOGRAMA
7 de agosto
BMX – 8:30 a 14:00 – Skate Park.
Triatlón – 8:30 a 14:00 – Almendro.
Natación Adultos – 8:30 a 14:00 – Almendro.
Bochas – 8:30 a 14:00 – Santa Lucía Centro.
8 de agosto
Tiro – 8:30 a 12:00 – Tiro Federal.
Canotaje – 8:30 a 12:00 – Punta Negra.
Equitación – 12:00 a 14:00 – Palomar.
Boxeo – 8:30 a 14:00
10 de agosto
Vóley masculino – 8:30 a 14:00 – Palomar.
Vóley femenino – 8:30 a 14:00 – Hispano.