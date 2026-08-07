    • 7 de agosto de 2026 - 12:49

    Juegos Evita: San Juan ya tiene sus primeros clasificados a la Fase Nacional

    En San Juan se define la representación provincial a los Juegos Evita que en noviembre estará presente en Mar del Plata.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con una destacada participación de deportistas de toda la provincia, los Juegos Deportivos Evita 2026 continúan desarrollándose en San Juan y ya empiezan a conocerse los primeros clasificados que obtuvieron su lugar para representar a la provincia en la instancia nacional.

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    2.500 atletas provenientes de los 19 departamentos participan de esta etapa provincial, que se lleva a cabo del 4 al 10 de agosto. Durante estos días se disputan competencias en categorías juveniles, deporte adaptado y adultos mayores, con el objetivo de conformar las delegaciones sanjuaninas que competirán en las finales nacionales.

    Los clasificados de las categorías juveniles y deporte adaptado viajarán a Mar del Plata, donde la etapa nacional se desarrollará del 2 al 7 de noviembre. En tanto, la competencia destinada a adultos mayores tendrá como sede a San Juan, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026.

    En los próximos días continuará la actividad en las distintas sedes de la provincia, donde seguirán definiéndose los representantes sanjuaninos que buscarán dejar bien alto el deporte provincial en el certamen nacional.

    LOS CLASIFICADOS

    ATLETISMO

    Selección Masculina

    Luciano Sosa (San Martín): Heptatlón – 3551 puntos.

    Bautista Vergara (Santa Lucía)

    Salto en largo: 5,35 m.

    Salto triple: 11,59 m.

    Josué Pereyra (Santa Lucía):

    Jabalina: 47,21 m.

    200 metros: 25"41.

    Alan Pizano (25 de Mayo)

    110 metros con vallas: 19"70.

    Thiago Senteno (25 de Mayo):

    Cross Country 2000 metros: 6'52".

    Maico Ortuño (San Martín)

    Cross Country 2000 metros: 6'55".

    600 metros: 1'39"40.

    Samuel Acosta (Valle Fértil)

    Bala: 10,86 m.

    Juan Navarro (San Martín)

    80 metros: 10"21.

    Nair Barrera (25 de Mayo)

    Disco: 32,02 m.

    Bautista Ochoa (25 de Mayo)

    Martillo: 27,62 m.

    Bautista Gómez (Santa Lucía)

    600 metros: 1'43"61.

    110 metros con vallas: 19"99.

    Michael Ríos (San Martín)

    Disco: 29,52 m.

    Martillo: 26,87 m.

    Suplente

    Alejo Cuello (Caucete)

    80 metros: 10"63.

    200 metros: 27"30.

    Entrenador: Miguel Álvarez (25 de Mayo).

    Selección Femenina

    Rocío Orellano (Rawson):

    Jabalina: 25,60 m.

    Cross Country 2000 metros: 7'17".

    Hanna Rodríguez (Pocito)

    80 metros: 10"40.

    200 metros: 27"42.

    Olivia Padilla (Santa Lucía)

    80 metros con vallas: 14"20.

    Isabella Mirarchi (Rawson)

    800 metros: 1'41"80.

    Milagros Aballay (Jáchal)

    Martillo: 27,93 m.

    María Giménez (Santa Lucía)

    Salto en largo: 4,22 m.

    Luana Arbó (Caucete)

    Marcha 2000 metros: 14'27".

    Paloma Barrio (25 de Mayo)

    Disco: 22,61 m.

    Luzmila Tello (Rawson)

    Bala: 7,75 m.

    Lola Heredia (Santa Lucía):

    Salto triple: 8,75 m.

    Martina Garró (San Martín)

    Salto en alto: 1,30 m.

    Ana Luz Ruiz (Santa Lucía)

    80 metros: 10"70.

    200 metros: 27"67.

    Suplente

    Delfina Correa (25 de Mayo)

    Jabalina: 24,32 m.

    Bala: 6,27 m.

    Entrenadora: Agustina Recabarren (Santa Lucía).

    BASQUETBOL

    Femenino: Estrellas.

    Masculino: Los Lobos.

    Futsal Femenino

    Clasificado: Colón Junior.

    Pádel Mixto

    Clasificados: Sarmiento.

    Pareja: Julieta Gómez / Naim Deche.

    CICLISMO

    Varones: 1 Tomás Saavedra. 2 Jeremías Mura.

    Damas: 1 JoselÍn Contreras. 2 Tiziana Páez.

    RUGBY

    Masculino: Categoría M16, Campeón: Alfiles.

    TENIS DE MESA

    Masculino: 1 Mateo Guzmán. 2 Pedro Urra. 3 Faustino Ginestar.

    GIMNASIA ARTISTICA

    Nivel 1: Gianna Bunda Más (Altis Espacio Deportivo). Candelaria Molina (Elite). Ana Paula Pereyra Neyra (Elite).

    Nivel 2: Malena Velázquez (Elite). Pilar Quiroga Clavero (Altis Espacio Deportivo). Rosario Sosa (Elite).

    Nivel 3: Celina Cantos (Douglas). Rosario Laciar (Richet Zapata).

    Orientación Masculino: Horacio Conti.

    Femenino: Delia Thomsen, Nora Raquel Rodríguez.

    CRONOGRAMA

    7 de agosto

    BMX – 8:30 a 14:00 – Skate Park.

    Triatlón – 8:30 a 14:00 – Almendro.

    Natación Adultos – 8:30 a 14:00 – Almendro.

    Bochas – 8:30 a 14:00 – Santa Lucía Centro.

    8 de agosto

    Tiro – 8:30 a 12:00 – Tiro Federal.

    Canotaje – 8:30 a 12:00 – Punta Negra.

    Equitación – 12:00 a 14:00 – Palomar.

    Boxeo – 8:30 a 14:00

    10 de agosto

    Vóley masculino – 8:30 a 14:00 – Palomar.

    Vóley femenino – 8:30 a 14:00 – Hispano.

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