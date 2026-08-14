    • 14 de agosto de 2026 - 10:44

    River presentó su nueva camiseta alternativa con diseño retro: cuánto cuesta y dónde comprarla

    El Millonario lanzó la indumentaria alternativa para la temporada 2026/27. Vuelve el histórico diseño tricolor y hay versiones para hombres, mujeres y niños.

    River lanzó su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27
    River lanzó su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River presentó este viernes su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27, una indumentaria que apuesta por la historia del club y recupera una de las combinaciones más tradicionales de su vestuario. El diseño utiliza bastones verticales anchos en rojo, blanco y negro, con una estética retro y la presencia del logo de Adidas Originals.

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    La marca alemana volvió así sobre una camiseta tricolor que River utilizó en diferentes momentos de su historia, especialmente durante las primeras décadas del siglo pasado. Con el tiempo, la banda roja cruzada sobre fondo blanco terminó consolidándose como la camiseta principal y la combinación de tres colores pasó a ocupar, en distintas temporadas, el lugar de indumentaria alternativa.

    En esta oportunidad, Adidas incorporó el sello Originals, un recurso que también utilizó en camisetas alternativas de diferentes selecciones durante el Mundial 2026. La intención es reforzar ese perfil clásico y retro de la nueva equipación millonaria.

    Cuánto cuesta la nueva camiseta de River

    La colección salió a la venta con diferentes versiones de la camiseta y también con otras prendas que completan el uniforme. La tienda oficial de Adidas confirma los valores de las principales camisetas lanzadas para la temporada 2026/27.

    • Camiseta alternativa 2026/27 para hombres: $149.999.
    • Camiseta alternativa 2026/27 para hombres, versión jugador: $229.999.
    • Camiseta alternativa 2026/27 para mujeres: $139.999.
    • Camiseta alternativa 2026/27 para niños: $109.999.
    • Camiseta alternativa corta 2026/27 para mujeres: $129.999.
    • Short alternativo 2026/27: $79.999.
    • Medias alternativas 2026/27: $24.999.
    • Piluso alternativo tricolor: $59.999.

    En el caso de la línea infantil, la camiseta se comercializa sin sponsor, mientras que para mujeres existen tanto el modelo tradicional como una versión más corta. La colección se completa con shorts blancos, medias en rojo y negro y el piluso con la misma combinación tricolor.

    Dónde comprar la nueva camiseta de River

    La indumentaria ya está disponible a través de la Tienda River, donde los socios cuentan con descuento, y también puede adquirirse mediante la tienda oficial de Adidas Argentina.

    El lanzamiento se produce después de la presentación de la camiseta titular 2026/27 y amplía la colección que River utilizará durante la nueva temporada. La relación entre el club de Núñez y Adidas es además una de las más extensas del fútbol mundial: según Bolavip, River es el segundo club con el vínculo vigente más longevo con la compañía alemana, detrás del Bayern Múnich.

    Con el regreso de los bastones rojos, blancos y negros, River volvió a mirar hacia su historia para una camiseta que combina identidad retro con la línea actual de Adidas y que ya está disponible para los hinchas.

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