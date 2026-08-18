Los sanjuaninos compiten en el Torneo Argentino de Cadetes en Mendoza

Los seleccionados femenino y masculino de handbol están presentes en la cita nacional que culminará el próximo sábado 22 de agosto.

Presentes. Los seleccionados sanjuaninos de Cadetes están en plena competencia en Mendoza.

Este lunes 17 agosto comenzó en Mendoza la edición 2026 del Torneo Argentino de Cadetes, competencia que reunirá a 700 jugadores de todo el país hasta el próximo sábado 22. Entre los seleccionados presentes está San Juan, con su equipo femenino y masculino.

El campeonato cuenta con la organización de la Asociación Mendocina de Balonmano, y la fiscalización de la Confederación Argentina. Las divisiones del torneo son Cadetes A y B. Las federaciones participantes son: Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Atlántica, Neuquén, San Rafael, Entre Ríos, Río Negro, Misiones, Lagos del Sur, Chubut, Norteña, Corrientes, La Pampa, Formosa, Rosario, Bahía Blanca, Santa Cruz, Santa Fe, Jujuy y La Rioja.

Selección Femenina de San Juan Divisional B.

Plantel: Samira Escudero, Sofía Aciar, Mía Ávila, Catalina Chirino (Vial San Juan); Agustina Álvarez, Fátima Gutiérrez, Milagros Ferreyra, Zoe Aciar, Pía Vega, Angelina Herrera (Universidad Nacional de San Juan); Ludmila García, Delfina Agüero (Alianza); Bárbara Malla (Sp. 25 de Mayo); Selena Doña (Municipalidad de Pocito); Nerea Inojosa (ADA).

Zona B con Pehuajó, Santa Fe y Formosa.