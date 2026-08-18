    • 18 de agosto de 2026 - 12:57

    Los sanjuaninos compiten en el Torneo Argentino de Cadetes en Mendoza

    Los seleccionados femenino y masculino de handbol están presentes en la cita nacional que culminará el próximo sábado 22 de agosto.

    Presentes. Los seleccionados sanjuaninos de Cadetes están en plena competencia en Mendoza.

    Presentes. Los seleccionados sanjuaninos de Cadetes están en plena competencia en Mendoza.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este lunes 17 agosto comenzó en Mendoza la edición 2026 del Torneo Argentino de Cadetes, competencia que reunirá a 700 jugadores de todo el país hasta el próximo sábado 22. Entre los seleccionados presentes está San Juan, con su equipo femenino y masculino.

    Leé además

    Bolillas.-

    Tres sanjuaninos ganaron más de $28 millones en distintos juegos de azar
    Del folclore a Tribunales: cinco famosos sanjuaninos que tuvieron problemas con la Justicia

    Del folclore a Tribunales: cinco famosos sanjuaninos que tuvieron problemas con la Justicia

    El campeonato cuenta con la organización de la Asociación Mendocina de Balonmano, y la fiscalización de la Confederación Argentina. Las divisiones del torneo son Cadetes A y B. Las federaciones participantes son: Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Atlántica, Neuquén, San Rafael, Entre Ríos, Río Negro, Misiones, Lagos del Sur, Chubut, Norteña, Corrientes, La Pampa, Formosa, Rosario, Bahía Blanca, Santa Cruz, Santa Fe, Jujuy y La Rioja.

    Selección Femenina de San Juan

    Divisional B.

    Plantel: Samira Escudero, Sofía Aciar, Mía Ávila, Catalina Chirino (Vial San Juan); Agustina Álvarez, Fátima Gutiérrez, Milagros Ferreyra, Zoe Aciar, Pía Vega, Angelina Herrera (Universidad Nacional de San Juan); Ludmila García, Delfina Agüero (Alianza); Bárbara Malla (Sp. 25 de Mayo); Selena Doña (Municipalidad de Pocito); Nerea Inojosa (ADA).

    Zona B con Pehuajó, Santa Fe y Formosa.

    Fecha 1 – lunes 17: Pehuajó 35-23 San Juan.

    Fecha 2 – martes 18: Santa Fe 21-18 San Juan.

    Fecha 3 – miércoles 19: San Juan vs. Formosa a las 15:15.

    Fixture completo, resultados y estadísticas en micrositio oficial de la competencia: https://handballargentina.org/cah/2026/08/argentino-de-selecciones-cadete-a-y-b-mendoza-2026/

    Selección Masculina de San Juan

    Divisional B

    Plantel: Benjamín Castro, Martín Domínguez, Juan Fernández, Francisco Sánchez, Lautaro Gelvez (Don Bosco); Piero Rondineau, Alejo Gómez, Anselmo Salinas, Bruno Barboza, Benjamín Olivera, Alejo Basualdo, Lisandro Palacio (Municipalidad de Pocito); Bruno González y Juan Reinoso (Sp. 25 de Mayo); Felipe Delgado y Nicolás Sillero (San Juan Vial).

    Zona A con Santa Cruz, Mendoza B y Santa Fe.

    Fecha 1 – lunes 17: Santa Cruz 29-22 San Juan.

    Fecha 2 – martes 18: Resultado parcial Mendoza B 4-13 San Juan. El partido comenzó 12:15.

    Fecha 3 – miércoles 19: San Juan vs. Santa Fe a las 9:30.

    Fixture completo, resultados y estadísticas en micrositio oficial de la competencia: https://handballargentina.org/cah/2026/08/argentino-de-selecciones-cadete-a-y-b-mendoza-2026/

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Arriba de izquierda a derecha: Ludmila Aguirre, Maribel Aguirre y Delfina Dibella. Abajo de izquierda a derecha: Rubén Ramos, Leonardo Cobarrubia, Mateo Kalejman y Gerardo Tivani.

    Siete sanjuaninos integran la Selección Argentina de ciclismo para los Juegos Suramericanos en Santa Fe

    el uso de la ia para vender mas eventos y los perfiles de los espectadores sanjuaninos, los ejes de una charla gratuita imperdible

    El uso de la IA para vender más eventos y los perfiles de los espectadores sanjuaninos, los ejes de una charla gratuita imperdible

    regional amateur 2026: con tres equipos sanjuaninos confirmados, ya son 220 los habilitados en todo el pais

    Regional Amateur 2026: con tres equipos sanjuaninos confirmados, ya son 220 los habilitados en todo el país

    Quini 6.

    Tres sanjuaninos ganaron en el Quini 6: uno de ellos se llevó más de $143 millones