Los sanjuaninos compiten en el Torneo Argentino de Cadetes en Mendoza

Este lunes 17 agosto comenzó en Mendoza la edición 2026 del Torneo Argentino de Cadetes, competencia que reunirá a 700 jugadores de todo el país hasta el próximo sábado 22. Entre los seleccionados presentes está San Juan, con su equipo femenino y masculino.
El campeonato cuenta con la organización de la Asociación Mendocina de Balonmano, y la fiscalización de la Confederación Argentina. Las divisiones del torneo son Cadetes A y B. Las federaciones participantes son: Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Atlántica, Neuquén, San Rafael, Entre Ríos, Río Negro, Misiones, Lagos del Sur, Chubut, Norteña, Corrientes, La Pampa, Formosa, Rosario, Bahía Blanca, Santa Cruz, Santa Fe, Jujuy y La Rioja.
Plantel: Samira Escudero, Sofía Aciar, Mía Ávila, Catalina Chirino (Vial San Juan); Agustina Álvarez, Fátima Gutiérrez, Milagros Ferreyra, Zoe Aciar, Pía Vega, Angelina Herrera (Universidad Nacional de San Juan); Ludmila García, Delfina Agüero (Alianza); Bárbara Malla (Sp. 25 de Mayo); Selena Doña (Municipalidad de Pocito); Nerea Inojosa (ADA).
Zona B con Pehuajó, Santa Fe y Formosa.
Fecha 1 – lunes 17: Pehuajó 35-23 San Juan.
Fecha 2 – martes 18: Santa Fe 21-18 San Juan.
Fecha 3 – miércoles 19: San Juan vs. Formosa a las 15:15.
Fixture completo, resultados y estadísticas en micrositio oficial de la competencia: https://handballargentina.org/cah/2026/08/argentino-de-selecciones-cadete-a-y-b-mendoza-2026/
Selección Masculina de San Juan
Divisional B
Plantel: Benjamín Castro, Martín Domínguez, Juan Fernández, Francisco Sánchez, Lautaro Gelvez (Don Bosco); Piero Rondineau, Alejo Gómez, Anselmo Salinas, Bruno Barboza, Benjamín Olivera, Alejo Basualdo, Lisandro Palacio (Municipalidad de Pocito); Bruno González y Juan Reinoso (Sp. 25 de Mayo); Felipe Delgado y Nicolás Sillero (San Juan Vial).
Zona A con Santa Cruz, Mendoza B y Santa Fe.
Fecha 1 – lunes 17: Santa Cruz 29-22 San Juan.
Fecha 2 – martes 18: Resultado parcial Mendoza B 4-13 San Juan. El partido comenzó 12:15.
Fecha 3 – miércoles 19: San Juan vs. Santa Fe a las 9:30.
Fixture completo, resultados y estadísticas en micrositio oficial de la competencia: https://handballargentina.org/cah/2026/08/argentino-de-selecciones-cadete-a-y-b-mendoza-2026/