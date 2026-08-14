Siete sanjuaninos integran la Selección Argentina de ciclismo para los Juegos Suramericanos en Santa Fe

San Juan volverá a tener una importante presencia en una competencia internacional. La Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR) confirmó la nómina de 26 ciclistas que integrarán la Selección Argentina en los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , y entre los convocados aparecen siete representantes sanjuaninos .

Regional Amateur 2026: con tres equipos sanjuaninos confirmados, ya son 220 los habilitados en todo el país

El uso de la IA para vender más eventos y los perfiles de los espectadores sanjuaninos, los ejes de una charla gratuita imperdible

El equipo nacional estará compuesto por 15 varones y 11 mujeres , elegidos por el cuerpo técnico luego de evaluar sus antecedentes en campeonatos nacionales y sus anteriores experiencias con la Selección Argentina. El objetivo será aprovechar la localía y buscar protagonismo en una competencia que reunirá a los mejores exponentes de la región.

Entre los convocados sanjuaninos se encuentran Maribel Aguirre, Delfina Dibella y Ludmila Aguirre , en la rama femenina, mientras que Rubén Ramos, Mateo Kalejman, Leonardo Cobarrubia y Gerardo Tivani representarán al ciclismo de la provincia entre los varones.

De esta manera, San Juan aporta siete de los 26 integrantes del seleccionado nacional , una cifra que representa más de una cuarta parte del plantel elegido para los Juegos Suramericanos.

En la rama femenina, la delegación sanjuanina estará representada por Maribel Aguirre, Delfina Dibella y Ludmila Aguirre .

Las tres ciclistas formarán parte del equipo que buscará sumar protagonismo en las pruebas de pista y ruta previstas para septiembre.

Entre los varones, en tanto, fueron convocados Rubén Ramos, Mateo Kalejman, Leonardo Cobarrubia y Gerardo Tivani, todos con experiencia en competencias nacionales e internacionales.

Maribel Aguirre.

La lista completa del seleccionado femenino se completa con Julieta Benedetti, Jennifer Francone, Abril Garzón, Valentina Luna, Sofía Martelli, Natalia Vera, Valentina Méndez y Guadalupe Díaz.

En la rama masculina también fueron citados Marcos Méndez, Tomás Moyano, Santiago Gruñeiro, Agustín Ferrari, Lucas Vilar, Juan Rodríguez, Matías Murillo, Iñaki Serrano, Mateo Duque, Tomás Contte y Facundo Ambrossi.

Preparación en Rafaela

Según informó la FACPyR, la elección se realizó bajo criterios estrictamente deportivos, buscando conformar un equipo equilibrado y con representantes de las distintas especialidades del ciclismo.

El cuerpo técnico destacó que la mayoría de los convocados viene de ocupar posiciones de podio en los últimos campeonatos nacionales y cuenta además con experiencia internacional.

Leonardo Cobarrubia.

La preparación del seleccionado comenzará con una concentración en Rafaela desde el 10 de agosto, ciudad que será sede de las competencias. El objetivo será que los ciclistas puedan llegar en las mejores condiciones y, además, familiarizarse con el nuevo velódromo de madera construido especialmente para los Juegos.

El calendario establece que las pruebas de ruta y pista se disputarán entre el 15 y el 23 de septiembre, en el marco de los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Para el ciclismo sanjuanino será una nueva oportunidad de mostrar su talento a nivel internacional, con siete representantes que buscarán aportar medallas para la delegación argentina.