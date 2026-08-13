El uso de la IA para vender más eventos y los perfiles de los espectadores sanjuaninos, los ejes de una charla gratuita imperdible

La IA comenzó a transformar la manera de vender y promocionar eventos, pero conocer las herramientas no es suficiente, también es necesario entender al público. Con esa premisa, este jueves 13 de agosto se realizará la charla gratuita “Cómo vender eventos en la era de la Inteligencia Artificial” , destinada a productores, managers de artistas, administradores de espacios y a todas las personas vinculadas con la organización de espectáculos de San Juan.

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El encuentro estará a cargo de Agustín Nozica y Joaquín Cortéz, fundadores de Avantti, y se desarrollará en el marco del programa “Impulso”, de la Municipalidad de Rawson. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y si bien es gratuita, requiere inscripción previa.

“La idea central de la charla, más allá de la IA, es que vamos a mostrar herramientas, con análisis de datos que nosotros tenemos de primera mano. En estos tres años en el mercado hemos gestionado más de mil eventos y hemos trabajado con más de 400 productores de San Juan y la región. Con toda esta trayectoria hemos recolectado mucha información y lo que hemos hecho es un análisis de eso, identificando patrones de comportamiento del sanjuanino” , detalló en contacto con DIARIO DE CUYO Nozica, uno de los encargados de guiar el encuentro.

De esta manera, se pretende brindar tips, herramientas y acercar consejos a aquellas personas que se dedican a la gestión de ventos o están involucrados de alguna manera, sin hacer distinción en torno al tipo de propuesta.

La charla pondrá el foco en la manera en que las personas llegan hasta una entrada. Según la experiencia de Avantti, las redes sociales son uno de los principales canales de descubrimiento y compra de eventos, por lo que conocer cómo se comporta el público en esos espacios resulta fundamental para no destinar dinero a campañas que no alcanzan al público adecuado.

En ese sentido, Nozica adelantó que se mostrarán herramientas y estrategias para aprovechar mejor los datos disponibles, optimizar las campañas y tomar decisiones con mayor precisión.

En este escenario, la IA tendrá un lugar central. “Es analizar cómo potenciar las ventas apalancando con inteligencia artificial”; precisó el joven sanjuanino. El objetivo será mostrar cómo puede utilizarse la herramienta para analizar información, detectar patrones y ayudar a definir estrategias de venta más efectivas.

“La gente compra mucho consultando a la IA”, explicó Nozica, quien remarcó la importancia de que productores, artistas y espacios estén presentes en la mayor cantidad de canales posibles: desde los medios tradicionales hasta las nuevas plataformas y herramientas basadas en inteligencia artificial.

La intención, sostuvo, es que quienes trabajan en la industria del entretenimiento puedan anticiparse a los cambios y prepararse para una nueva forma de relacionarse con el público.

Una capacitación pensada para quienes hacen eventos sin descuidar el rol del público

Si bien la IA será uno de los ejes, Nozica remarcó que la propuesta no se limitará a mostrar herramientas tecnológicas. La idea principal es compartir información de primera mano sobre el comportamiento de los compradores sanjuaninos y enseñar cómo transformar esos datos en decisiones concretas.

“El comprador sanjuanino se comparta diferente al del resto del país. Queremos compartir el análisis de esos datos, el procesamiento de la IA y como tomar decisiones en base a los datos”, remarcó.

Con relación al perfil de los espectadores locales, Nozica detalló que han detectado que el sanjuanino no realiza compras en cantidades, ganando terreno las ventas individuales o en pares. “Entonces, tener promociones por cantidades puede no tener tantos beneficios”, precisó.

Otro aspecto que destacan es la compra a última hora. Esto quiere decir que a diferencia de toras regiones, el espectador local espera hasta días antes o la misma jornada del evento para adquirir su entrada.

Si bien por el momento se trata de una charla puntual dentro del programa Impulso, desde Avantti no descartan darle continuidad si existe interés entre los participantes.

El dato de “Cómo vender eventos en la era de la Inteligencia Artificial”

La charla se llevará a cabo este jueves 13 de agosto, desde las 19 horas en el Teatro Oscar Kummel (Av. Mendoza 2773 sur, Rawson) y tendrá una duración promedio de una hora.

Quienes deseen participar pueden hacerlo de manera gratuita inscribiéndose previamente en el siguiente link: avantti.com.ar/events/capacitacion-avantti