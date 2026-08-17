Del folclore a Tribunales: cinco famosos sanjuaninos que tuvieron problemas con la Justicia

El folclore sanjuanino tiene una larga historia de artistas que llevaron la música de la provincia a escenarios nacionales. Pero algunos de sus nombres más conocidos también terminaron apareciendo en expedientes judiciales . Cinco casos permiten recorrer historias muy diferentes , desde investigaciones que todavía están abiertas hasta condenas y sobreseimientos definitivos.

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El reconocido músico y productor Ernesto “Ernestito” Villavicencio fue imputado este mes por dos presuntos abusos sexuales , denunciados por dos mujeres de su entorno familiar. Además una de ellas, lo acusó de lesiones y amenazas .

La audiencia de formalización se realizó el 14 de agosto. La Fiscalía le atribuyó los hechos y pidió medidas cautelares, pero la Justicia resolvió que el músico continúe el proceso en libertad , sin prisión preventiva. Como medida de control, deberá presentarse periódicamente en la Comisaría 24ª.

El caso está en plena Investigación Penal Preparatoria (IPP) , es decir, la etapa en la que la Fiscalía reúne pruebas para determinar si corresponde avanzar hacia un juicio. Por lo tanto, Villavicencio no tiene una condena y su situación todavía no está resuelta judicialmente .

En 2018, Claudio Videla , integrante junto a su hermana Noemí del reconocido dúo Hermanos Videla , quedó involucrado en una investigación por un supuesto uso irregular de combustible perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

La denuncia surgió después de que una investigación interna detectara presuntas irregularidades en las cargas de combustible de vehículos oficiales. Videla, que trabajaba como chofer del área, fue incluido entre los empleados denunciados y desplazado preventivamente de su puesto.

Sin embargo, Claudio Videla fue desvinculado de la investigación y posteriormente reincorporado a su trabajo.

3. Juan Cruz Rufino: de las denuncias a una condena

El cantante Juan Cruz Rufino, una de las figuras jóvenes que alcanzó notoriedad dentro del folclore sanjuanino, tuvo distintos conflictos judiciales en los últimos años.

Juan Cruz Rufino.-

En abril de 2026 llegó a una condena mediante juicio abreviado, por violencia de género. Rufino admitió haber amenazado a su pareja durante un episodio ocurrido en 2025. El juez Guillermo Adárvez le impuso seis meses de prisión de cumplimiento condicional por amenazas y daño. Esto significa que no fue enviado al Penal, pero quedó sometido a reglas de conducta.

Y el expediente no terminó allí: en agosto de 2026 volvió a ser imputado, esta vez por una presunta estafa vinculada con la venta de un lote, causa que todavía se encuentra en investigación.

4. Claudio “Katy” Martínez: una condena por violencia de género

Otro nombre conocido del folclore local es Claudio “Katy” Martínez, integrante del grupo Labriegos.

En 2021 fue denunciado por su pareja después de un episodio de violencia en el que la mujer, que estaba embarazada de cinco meses, sufrió una lesión en el tabique nasal.

Claudio Martínez.

El caso terminó mediante un juicio abreviado y Martínez recibió un año y tres meses de prisión condicional por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto intrafamiliar. Además, la Justicia le impuso una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

5. Javier Riveros: una denuncia por abuso que terminó en sobreseimiento

El bailarín, coreógrafo y director de la compañía Riveros-Luna atravesó una de las investigaciones que mayor repercusión tuvo dentro del ambiente folclórico sanjuanino.

Una exalumna lo denunció por un presunto abuso sexual ocurrido años antes. La investigación quedó en manos de la UFI CAVIG y durante meses se realizaron pericias y se analizaron distintas pruebas incorporadas al expediente.

Finalmente, el fiscal Mario Panetta solicitó el cierre de la causa y el juez Eugenio Barbera dictó el sobreseimiento total y definitivo de Riveros en diciembre de 2025. En términos simples, la Justicia entendió que no había elementos suficientes para continuar la persecución penal y cerró el expediente sin condena.

Los casos muestran que una denuncia, una imputación y una condena no son lo mismo. Villavicencio todavía está siendo investigado; Videla quedó desvinculado de la causa por el combustible; Rufino y Martínez recibieron penas condicionales; y Riveros fue sobreseído definitivamente.

Cinco nombres reconocidos del folclore sanjuanino y cinco caminos judiciales completamente diferentes.