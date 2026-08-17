    • 17 de agosto de 2026 - 10:08

    Un hombre fue detenido por ocasionar disturbios, dio una identidad falsa y descubrieron que tenía pedido de captura

    El hombre fue aprehendido en Chimbas durante un operativo de prevención. Al verificar sus datos reales, la Policía constató que tenía una orden vigente.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre que fue aprehendido este domingo por provocar disturbios en la vía pública terminó además con un pedido de captura vigente. Durante el procedimiento, el sujeto intentó ocultar su identidad y se presentó ante los efectivos con datos falsos. Sin embargo, una nueva verificación permitió determinar quién era realmente y detectar que tenía una orden judicial pendiente.

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    El operativo se realizó alrededor de las 7:50, cuando personal del Cuerpo Especial de Vigilancia llevaba adelante tareas de prevención en la intersección de calles Caseros y Santa Fe, en Chimbas.

    Los efectivos procedieron a la aprehensión y traslado de un hombre que inicialmente dijo llamarse Terrera, de 41 años. La intervención se produjo por una infracción a los artículos 113°, 117° y 118° de la Ley 941-R, con intervención del 2° Juzgado de Faltas.

    Tenía otra identidad y un pedido de captura

    Una vez en sede policial, los efectivos realizaron nuevas verificaciones sobre los datos aportados por el detenido y descubrieron que la identidad declarada no era la verdadera.

    Según se estableció, el hombre era en realidad Lobos, de 42 años. Al consultar nuevamente sus datos en el sistema SIFCOP, surgió que sobre él pesaba una orden de captura vigente.

    El requerimiento había sido emitido por el Juzgado de Ejecución Penal y estaba relacionado con la revocación del beneficio de salidas transitorias que Lobos tenía en el marco de una causa por hurto agravado.

    De esta manera, el procedimiento que comenzó por unos disturbios en la vía pública terminó revelando que el hombre era buscado por la Justicia y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

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