Violenta pelea entre hermanos en Villa Lerga: lo amenazó con un cuchillo y un arma de fuego y quedó detenido

Un hombre de 34 años fue aprehendido luego de ser acusado de amenazar a su hermano, de 25, en una pelea familiar.

Un conflicto entre hermanos terminó con un hombre detenido durante la noche del domingo en Rawson. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle, en Villa Lerga, donde un llamado alertó a la Policía sobre una persona que estaría amenazando a su hermano con un arma de fuego.

Ante la situación, efectivos de la Comisaría 3ª llegaron hasta el domicilio y procedieron a la aprehensión de Brizuela, de 34 años. Durante la intervención, los uniformados secuestraron un arma blanca.

En el lugar también fue entrevistado el damnificado, un joven de 25 años, quien relató que su hermano lo había amenazado utilizando tanto un arma blanca como un arma de fuego.

Minutos después arribó el ayudante fiscal de Flagrancia, quien tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso que se iniciara el Procedimiento Especial de Flagrancia.

En medio de las actuaciones, el damnificado entregó voluntariamente un arma de fuego que, según explicó, había encontrado dentro de la vivienda. El elemento fue secuestrado y quedó incorporado al procedimiento.