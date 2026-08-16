    • 16 de agosto de 2026 - 14:11

    Detuvieron en San Juan a un haitiano con pedido de captura de Interpol: viajaba hacia Jujuy

    El hombre fue identificado durante un control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 40, en Sarmiento.

    Detenido buscado por la Interpol.

    Detenido buscado por la Interpol.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un ciudadano de nacionalidad haitiana que era buscado por la Justicia internacional fue detenido en San Juan durante un control de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional.

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    El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3.379, en el paraje San Carlos, departamento Sarmiento. Allí, integrantes de la Sección Vial Circunvalación “San Juan”, dependiente del Escuadrón 66, detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que realizaba el recorrido entre Mendoza y Jujuy.

    Durante el control de documentación de los pasajeros, los gendarmes verificaron los datos del ciudadano extranjero y detectaron que sobre él pesaba una Notificación Roja de Interpol.

    Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, las averiguaciones posteriores permitieron establecer que el hombre habría ingresado a la Argentina por fuera de los pasos fronterizos habilitados. Además, registraba un pedido de captura internacional vigente desde el 2 de junio de 2023, requerido por el 7° Juzgado de Garantías de Chile.

    El ciudadano haitiano se encuentra vinculado a un proceso penal en el vecino país y, de acuerdo con la información aportada por las autoridades, era considerado una persona con riesgo de fuga.

    Tras confirmar la alerta internacional, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía Federal de San Juan, desde donde se dispuso la detención del pasajero y su traslado preventivo.

    Luego de cumplir con las medidas ordenadas por la Justicia, el hombre fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, en el departamento Chimbas, donde permanecerá alojado mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

    La Justicia deberá ahora llevar adelante las diligencias necesarias para determinar los pasos a seguir respecto del pedido de extradición a Chile, país que había solicitado su captura internacional.

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