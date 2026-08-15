Ferreterías sanjuaninas y una estabilidad que se sostiene en delicado equilibrio: el motivo detrás de las ventas regulares

Las ferreterías sanjuaninas atraviesan un escenario de delicado equilibrio en torno a lo que es la demanda de consumo. El movimiento actual permite cubrir las necesidades del mes, pero deja poco margen para generar ganancias o recomponer stock. En este contexto, hubo un factor que se convirtió en el principal alivio para los comerciantes.

Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros y Repuesteros de San Juan, explicó a DIARIO DE CUYO que el panorama general del sector se mantiene dentro de niveles regulares, aunque con una situación económica ajustada para los comerciantes. “En general estamos normal, las ventas están justas para salvar el mes” , señaló.

Según detalló, el frío, las lluvias y los temporales de los últimos meses generaron un movimiento adicional que, en otras condiciones, probablemente no se habría producido. Sucede que la llegada de temperaturas más bajas volvió a activar la demanda de calefactores y otros artefactos vinculados a la calefacción. A eso se sumaron compras relacionadas con reparaciones y necesidades que surgieron a partir de las lluvias y el viento.

A pesar del alivio que representaron algunas ventas estacionales, el sector continúa lejos de un escenario que permita recomponer sus negocios con comodidad. “En condiciones generales estamos con las ventas mínimas para cubrir las necesidades” , sostuvo el representante de los ferreteros y repuesteros.

A los niveles de consumo se suma el incremento de los costos fijos. A contraposición de otros escenarios, cuando los aumentos generaban complicaciones a la hora de vender, ahora las preocupaciones se concentran en los aumentos de servicios y alquileres. La electricidad es uno de los gastos que más impacto genera , junto a costos necesarios para mantener abiertos los locales.

En ese escenario, los comerciantes lograron afrontar compromisos importantes, pero con escaso margen para acumular capital. Al respecto, jJnavel explicó: “Dentro de todo hemos podido zafar hasta los aguinaldos, poder cubrirlos. Ganancias o tener stock no lo podemos hacer”.

La falta de capacidad para recomponer inventario aparece así como una de las principales dificultades. El dinero que ingresa se destina fundamentalmente a sostener el funcionamiento cotidiano, dejando en segundo plano la posibilidad de realizar inversiones o aumentar el stock disponible ante eventuales demandas mayores proveniente de la actividad minera, por ejemplo.

Descuentos y beneficios para sostener al cliente, las estrategias de las ferreterías sanjuaninas

En medio de un mercado con consumidores más cuidadosos con sus gastos, los comerciantes también recurren a distintas estrategias para evitar perder operaciones.

Janavel aseguró que el sector busca mantener precios y condiciones que permitan concretar las ventas, incluso cuando eso significa resignar parte del margen. “Necesitamos vender para cubrir las necesidades y nunca ningún comerciante se aprovecha de la necesidad del cliente”, sostuvo.

Entre las herramientas utilizadas aparecen descuentos para operaciones grandes, beneficios especiales y hasta la cobertura del flete para el traslado de la mercadería. En el caso de productos de menor valor, algunos comerciantes llegan a reducir al mínimo la ganancia para concretar la venta.

“Hay ferreteros que terminan incluso regalando cuando son cosas chiquitas y hay descuentos en las grandes operaciones para no perder los clientes. Cubrimos el flete o generamos algún beneficio”, destacó. El objetivo es conservar al comprador en un contexto donde cada operación resulta importante para cerrar el mes.

La minería, un mercado difícil de alcanzar en la mira de los ferreteros sanjuaninos

Otro de los puntos que preocupa al sector es la posibilidad de participar de manera más activa como proveedor de los grandes proyectos mineros que se desarrollan o proyectan en San Juan.

Janavel aclaró que las ferreterías y corralones locales cuentan con capacidad para responder a determinadas demandas, pero que el problema está en las condiciones de acceso que imponen algunas compañías. “A la minería no es que no podamos proveerle, pero no tenemos demanda de ellos”, explicó.

Según detalló, los proyectos mineros utilizan plataformas de proveedores con requisitos y estándares de alcance internacional. Allí, las empresas sanjuaninas más pequeñas pueden quedar en desventaja frente a grandes corralones de Buenos Aires u otros puntos del país que cuentan con certificaciones y estructuras preparadas para cumplir con esas exigencias.

Para el dirigente, las acciones a desarrollar a futuro es analizar las posibilidades en las que las ferreterías y corralones locales puedan participar en la cadena de demanda de los proyectos mineros, sin perder rentabilidad ni tener que realizar grandes inversiones a riesgo de luego no poder ubicar la mercadería.

Mientras tanto, las ferreterías continúan sosteniendo la actividad con ventas que alcanzan para cubrir los principales compromisos, estrategias comerciales para retener clientes y un factor inesperado que terminó funcionando como aliado: el clima.