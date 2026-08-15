Peter Thiel apuesta por Vaca Muerta e invirtió US$76 millones en Vista Energy

El empresario estadounidense Peter Thiel , uno de los nombres más conocidos de Silicon Valley, realizó una fuerte apuesta por el sector energético argentino. A través de su fondo Thiel Macro LLC , compró acciones de Vista Energy por unos US$76 millones , una inversión que representa aproximadamente el 1% del capital de la petrolera vinculada directamente con el desarrollo de Vaca Muerta.

La operación fue conocida a partir de una presentación realizada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Al cierre del segundo trimestre, el fondo tenía cerca de 1,2 millones de acciones de Vista , que pasaron a convertirse en su segunda mayor posición bursátil, solamente detrás de Amazon .

El dato adquiere relevancia porque se trata de la primera inversión conocida de Thiel directamente vinculada con Vaca Muerta y porque Vista es la única compañía no estadounidense dentro de la cartera declarada por el fondo.

Vista Energy fue fundada en 2017 por Miguel Galuccio , ex presidente y CEO de YPF. Actualmente se consolidó como el principal productor independiente de petróleo del país y como uno de los actores de mayor crecimiento dentro de Vaca Muerta.

La petrolera produce actualmente alrededor de 160.000 barriles equivalentes de petróleo y gas por día , de los cuales aproximadamente el 70% se destina a exportaciones . Durante este año amplió además su presencia en la formación neuquina mediante la adquisición de activos de Equinor en Bandurria Sur y Bajo del Toro , operación que añadió unos 22.000 barriles equivalentes diarios a su producción.

Vista también forma parte del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la infraestructura de transporte y exportación que busca aumentar significativamente la capacidad argentina para colocar petróleo en los mercados internacionales.

Quién es Peter Thiel

Thiel es uno de los inversores tecnológicos más reconocidos de Estados Unidos. Fue cofundador de PayPal, uno de los primeros inversores externos de Facebook y también cofundó Palantir Technologies, compañía especializada en análisis de datos e inteligencia artificial.

Su fondo tiene una cartera declarada de alrededor de US$418,7 millones, por lo que la posición en Vista representa cerca del 18% del total. La inversión argentina quedó así ubicada como una de sus principales apuestas financieras.

El movimiento se conoció además pocos meses después de que Thiel visitara Buenos Aires. El 23 de abril se reunió con el presidente Javier Milei y mantuvo encuentros con integrantes del equipo económico. Durante esas conversaciones mostró interés por la continuidad de las reformas económicas y el escenario de inversiones en el país.

La energía, otra apuesta detrás del negocio

La compra de acciones de Vista también coincide con una estrategia más amplia del empresario. Una parte importante de su cartera está actualmente concentrada en energía, infraestructura y servicios públicos, sectores que ganaron protagonismo por el fuerte incremento de la demanda eléctrica asociado con los centros de datos y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Además de Vista, el fondo tiene posiciones en empresas estadounidenses vinculadas con generación eléctrica y energía, como American Electric Power y CMS Energy, además de inversiones relacionadas con el desarrollo nuclear.

La llegada de Thiel se suma al interés que otros grandes inversores internacionales vienen mostrando por los activos energéticos argentinos. Para Vaca Muerta, la operación representa una nueva señal de atención desde Wall Street, esta vez a través de una inversión directa en una de las petroleras con mayor exposición a la formación neuquina.