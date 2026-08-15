Intensas tareas de búsqueda: desesperación en Concordia por una joven desaparecida hace cuatro días

Una intensa y desesperada búsqueda conmueve por estas horas a la ciudad entrerriana de Concordia, donde una joven es intensamente buscada por sus familiares, fuerzas de seguridad y la Justicia tras perderse todo rastro de su paradero desde hace cuatro días.

Apareció Santiago Riveros Foolini, el joven de 26 años que era buscado en San Juan

La Policía de Entre Ríos mantiene un operativo de búsqueda para dar con Florencia Belén Pérez, una joven de 26 años oriunda de Concordia que abandonó su lugar de trabajo el martes pasado y desde entonces no regresó a su hogar

La denuncia por su desaparición activó de inmediato los protocolos de búsqueda de persona en toda la región. Personal policial de la jurisdicción, montado con operativos cerrojo y rastrillajes en zonas urbanas y periféricas, intenta reconstruir los últimos movimientos de la joven.

Entre las principales líneas de investigación se destacan:

Cámaras de seguridad: Analizan registros fílmicos de comercios, domos municipales y accesos viales para dar con alguna pista sobre su rumbo.

Relevamiento de testimonios: Los investigadores recogen declaraciones del círculo íntimo, amigos y allegados para determinar si se comunicó con alguien antes de ausentarse.

Participación ciudadana: Se solicitó la colaboración de toda la comunidad para aportar cualquier dato certero que permita ubicarla.

Cómo aportar información

Las autoridades judiciales y policiales dispusieron que cualquier persona que posea información sobre su paradero se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana, al sistema de emergencias o a los números de contacto oficiales habilitados para la investigación, manteniendo reserva absoluta de identidad.