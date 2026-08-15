    • 15 de agosto de 2026 - 19:16

    Intensas tareas de búsqueda: desesperación en Concordia por una joven desaparecida hace cuatro días

    La Justicia y las fuerzas de seguridad despliegan un intenso operativo de rastrillaje en Concordia para dar con el paradero de una joven que lleva cuatro días desaparecida.

    Florencia Belén Pérez, una joven de 26 años.

    Florencia Belén Pérez, una joven de 26 años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una intensa y desesperada búsqueda conmueve por estas horas a la ciudad entrerriana de Concordia, donde una joven es intensamente buscada por sus familiares, fuerzas de seguridad y la Justicia tras perderse todo rastro de su paradero desde hace cuatro días.

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    Operativo de rastrillaje y pistas bajo análisis

    La denuncia por su desaparición activó de inmediato los protocolos de búsqueda de persona en toda la región. Personal policial de la jurisdicción, montado con operativos cerrojo y rastrillajes en zonas urbanas y periféricas, intenta reconstruir los últimos movimientos de la joven.

    Entre las principales líneas de investigación se destacan:

    Cámaras de seguridad: Analizan registros fílmicos de comercios, domos municipales y accesos viales para dar con alguna pista sobre su rumbo.

    Relevamiento de testimonios: Los investigadores recogen declaraciones del círculo íntimo, amigos y allegados para determinar si se comunicó con alguien antes de ausentarse.

    Participación ciudadana: Se solicitó la colaboración de toda la comunidad para aportar cualquier dato certero que permita ubicarla.

    Cómo aportar información

    Las autoridades judiciales y policiales dispusieron que cualquier persona que posea información sobre su paradero se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana, al sistema de emergencias o a los números de contacto oficiales habilitados para la investigación, manteniendo reserva absoluta de identidad.

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