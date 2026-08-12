Activan búsqueda de Santiago Gabriel Riveros Foolini en San Juan

El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas activó el protocolo. El joven de 26 años fue visto por última vez el 6 de agosto.

El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Riveros Foolini Santiago Gabriel, de 26 años. Según el parte oficial difundido este miércoles, el joven se encuentra extraviado desde el 6 de agosto de 2026.

Las características De nacionalidad argentina, Santiago tiene tez blanca, contextura física mediana, 1,74 m de altura, ojos marrones y cabello largo lacio de color castaño oscuro. Entre sus rasgos particulares se destaca que tiene cara cuadrada, boca mediana, labios delgados y un tatuaje de Patricio Rey en el antebrazo derecho. Al momento de su desaparición vestía un buzo color rojo y un pantalón color marrón con bolsillos en ambos lados. En la última foto difundida se lo ve con una bufanda tejida.