    • 12 de agosto de 2026 - 20:07

    Desbaratan banda que vendía medicamentos truchos y secuestran mercadería valuada en una cifra millonaria

    Una serie de allanamientos simultáneos permitió desarticular una organización delictiva dedicada a la falsificación y comercialización ilegal de fármacos de alto costo.

    El valor de la mercadería secuestrada fue estimado en unos 45 millones de pesos.

    El valor de la mercadería secuestrada fue estimado en unos 45 millones de pesos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante golpe contra el mercado negro de la salud se concretó en las últimas horas tras una investigación judicial que permitió desbaratar a una peligrosa banda dedicada a la falsificación, adulteración y venta masiva de medicamentos truchos.

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    El operativo, que incluyó múltiples allanamientos coordinados en distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, culminó con la detención de varios sospechosos y el secuestro de un gigantesco cargamento de fármacos valuado en una cifra millonaria.

    Fármacos adulterados y un grave riesgo sanitario

    De acuerdo con los detalles brindados por los investigadores, la red operaba acopiando remedios vencidos, adulterados o directamente falsificados que luego eran reetiquetados y colocados en circuitos de comercialización clandestina, imitando a laboratorios de primera línea.

    Entre los productos incautados se encontraban tratamientos oncológicos, medicación para enfermedades crónicas y psicofármacos de alta complejidad. Las autoridades advirtieron sobre el altísimo riesgo que este tipo de prácticas ilegales representa para la vida de los pacientes, ya que los compuestos carecían de los controles de calidad, refrigeración y trazabilidad exigidos por las normativas vigentes.

    Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia imputados por asociación ilícita, defraudación y atentado contra la salud pública, mientras continúa el análisis de la documentación secuestrada para determinar si la red abastecía a farmacias o centros de salud de manera clandestina.

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