Cómo será el Trambús 100% eléctrico: cuándo inaugura y qué recorrido hará en Buenos Aires

La movilidad urbana en el país avanza hacia alternativas más limpias y eficientes. El proyecto del Trambús T1, el innovador sistema de transporte público 100% eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires, entró en su etapa decisiva de ejecución con la mira puesta en su habilitación definitiva para descomprimir el tránsito y mejorar los tiempos de traslado.

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La iniciativa, diseñada bajo el concepto de un "subte en superficie", conectará de forma transversal el sur y el norte porteño sin necesidad de ingresar al microcentro, generando gran expectativa a nivel nacional por su despliegue tecnológico y su enfoque sustentable.

Los vehículos incorporarán aire acondicionado, WiFi gratuito, cargadores USB, cámaras de seguridad, GPS e información del servicio en tiempo real. También contarán con sistemas de asistencia a la conducción, detección de puntos ciegos, alerta de colisión frontal y detección de peatones.

Otro componente central será la prioridad semafórica, que permitirá favorecer el paso del Trambús en determinados cruces y reducir las demoras. El objetivo oficial es que la combinación de esta tecnología con los carriles exclusivos y preferenciales permita reducir hasta un 40% los tiempos de viaje.

De acuerdo con el cronograma difundido por las autoridades del área de infraestructura porteña, el nuevo corredor vial y de transporte prevé comenzar a operar hacia fines de 2026.

La puesta en marcha de esta primera etapa está supeditada a la culminación de las pruebas operativas y de las complejas intervenciones viales que se desarrollan a lo largo de su traza, las cuales incluyen la demarcación de carriles exclusivos, la repavimentación de avenidas clave y la implementación de sistemas de prioridad semafórica para garantizar una reducción de hasta el 40% en los tiempos de viaje de los pasajeros.

Estado de las obras y porcentaje de ejecución

Si bien el avance global del proyecto comprende múltiples frentes simultáneos, uno de los indicadores principales se concentra en la edificación de la infraestructura para los usuarios. Del total de 71 paradores previstos a lo largo de los aproximadamente 20 kilómetros de recorrido, ya se encuentran en ejecución unas 52 estaciones, lo que representa un 73% de avance en ese rubro específico.

No obstante, las autoridades aclararon que este porcentaje refiere de manera exclusiva al frente de las paradas, mientras continúan las labores de adecuación urbana complementaria.

Un recorrido estratégico: El trazado unirá la estación Sáenz (en el barrio de Nueva Pompeya) con el Aeroparque Jorge Newbery, atravesando zonas de alta densidad como Parque Patricios, Boedo, Caballito, Almagro, Villa Crespo y Palermo.

Conectividad total: El sistema fue planificado para entrelazar cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y distintos ramales ferroviarios metropolitanos, facilitando los trasbordos rápidos mediante unidades impulsadas enteramente por energía eléctrica, cero emisiones y baja contaminación sonora.