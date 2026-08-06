Cómo será la agenda del papa León XIV en Argentina: el itinerario y las actividades previstas

A tres meses de la histórica visita de León XIV a la Argentina, comenzaron a conocerse detalles del itinerario que prepara el Vaticano junto a la Iglesia local. Si bien la agenda oficial aún permanece bajo reserva, trascendieron algunos de los lugares que el Papa recorrería entre el 8 y el 11 de noviembre , en una gira que también incluirá a Uruguay y Perú.

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El viaje marcará el regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas y estará atravesado por un fuerte mensaje centrado en la justicia social, el trabajo y la dignidad humana.

De acuerdo con la información que trascendió, la actividad comenzaría el domingo 8 de noviembre con la recepción oficial del presidente Javier Milei en la Casa Rosada .

Ese mismo día también mantendría encuentros con autoridades nacionales, gobernadores y representantes de distintos credos, además de reunirse con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , y obispos de la Conferencia Episcopal Argentina en la Catedral Metropolitana.

Durante su estadía en la Capital Federal, León XIV se alojaría en la Nunciatura Apostólica , ubicada en el Palacio Fernández Anchorena, en el barrio de Recoleta.

El papa León XIV junto al canciller Pablo Quirno. (Foto: X @pabloquirno)

Misas, una visita a Córdoba y una despedida en Luján

Para el lunes 9 de noviembre, el cronograma incluiría una misa multitudinaria, además de visitas al Teatro Colón, la Universidad Católica Argentina (UCA), el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto, en línea con el perfil pastoral que busca imprimir el Pontífice.

Al día siguiente, el martes 10, viajaría a la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 encabezaría una misa de despedida en la Basílica de Luján, antes de partir rumbo a Perú para continuar con su gira por Sudamérica.

Uno de los puntos que generó expectativa fue el lugar elegido para la celebración principal en Buenos Aires.

Inicialmente trascendió que la posibilidad de realizar una misa en el estadio Monumental de River Plate había sido descartada. Sin embargo, horas después esa decisión habría sido revertida y todo indica que el escenario deportivo finalmente será utilizado para el encuentro con miles de fieles.

La confirmación oficial del itinerario se espera para septiembre, cuando el Vaticano difunda el programa definitivo del viaje apostólico.

La visita de León XIV estará en sintonía con los ejes planteados en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, publicada en mayo pasado. En ese documento, el Papa advierte sobre los riesgos de una sociedad dominada por la inteligencia artificial y la economía digital, cuestiona los modelos que valoran a las personas únicamente por su productividad y reclama políticas que protejan a los sectores más vulnerables.