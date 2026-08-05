    • 5 de agosto de 2026 - 21:51

    El Gobierno eliminó la cláusula de venta de tierras rurales tras el rechazo de los gobernadores aliados

    El oficialismo quiere debatir el proyecto tras haber eliminado dos puntos claves de la iniciativa, las reformas de la ley de tierras y de barrios populares.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Para evitar un revés legislativo en el Senado, La Libertad Avanza dio de baja el capítulo sobre la extranjerización de tierras. El proyecto oficialista continuará su debate enfocado en desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.

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    Ante la falta de los votos necesarios en la Cámara alta y el contundente rechazo de los mandatarios provinciales, el Gobierno nacional decidió eliminar el capítulo de extranjerización de tierras del paquete de reformas de propiedad privada. La medida se resolvió en el marco de las negociaciones con los bloques aliados en el Congreso.

    La iniciativa original impulsada por el Ejecutivo buscaba flexibilizar el régimen vigente para permitir una mayor participación de capitales extranjeros en zonas rurales. Sin embargo, la estrategia tropezó con un muro político: varios gobernadores aliados advirtieron que instruirían a sus senadores para votar en contra de ese articulado.

    Entre los mandatarios provinciales que encabezaron el rechazo se encontraban referentes de provincias del interior que consideraban la medida perjudicial para los intereses locales, lo que terminó por inclinar la balanza y obligó al oficialismo a recalcular su estrategia en el recinto.

    Un cambio de estrategia para salvar la sesión

    Con el objetivo de blindar el resto de la normativa y evitar una derrota parlamentaria, La Libertad Avanza optó por retirar los puntos más resistidos para asegurar el entendimiento con los legisladores dialoguistas.

    De este modo, el proyecto que se debate mantiene en pie las reformas vinculadas a:

    Modificaciones sobre desalojos y escrituración de tierras.

    Cambios en la Ley de Manejo del Fuego.

    Actualizaciones en el marco de expropiaciones.

    Desde el oficialismo señalaron que, si bien el capítulo de la Ley de Tierras fue dado de baja del temario actual para destrabar las negociaciones, el tema continuará en agenda en busca de futuros consensos legislativos.

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