El Gobierno provincial ejecuta tareas de señalización para reforzar la seguridad en Avenida Libertador

El operativo tiene como finalidad principal optimizar la seguridad vial, mejorar la visibilidad nocturna y ordenar el flujo vehicular que circula diariamente por la zona.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Servicios Públicos de la Provincia continúa ejecutando un operativo de mejoras en la traza urbana. En este marco, avanzan a buen ritmo las tareas de demarcación vial sobre la Avenida Libertador General San Martín, una de las arterias más importantes y transitadas del aglomerado urbano sanjuanino.

Detalles de las mejoras en la traza Los trabajos comprenden la aplicación de pintura termoplástica de alta resistencia para el marcado de carriles, sendas peatonales y líneas de frenado en tramos estratégicos de la avenida.

Seguridad para peatones y conductores: La correcta señalización horizontal es clave para reducir el riesgo de siniestros viales, facilitando la orientación tanto de los automovilistas como de quienes transitan a pie.

Coordinación del tránsito: Desde el área de Infraestructura solicitaron a los conductores circular con precaución por las zonas donde se encuentra operando el personal y las maquinarias, respetando la cartelería preventiva y los desvíos temporales para evitar demoras.

El contraste entre el fondo rojo y las franjas blancas mejora notablemente la visibilidad de la senda tanto de día como de noche, genera un efecto de alerta que invita a disminuir la velocidad antes de llegar al cruce y contribuye a desalentar la detención o circulación indebida de vehículos sobre ese espacio, priorizando la seguridad de quienes cruzan la calzada.