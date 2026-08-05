    • 5 de agosto de 2026 - 19:56

    El Gobierno provincial ejecuta tareas de señalización para reforzar la seguridad en Avenida Libertador

    El operativo tiene como finalidad principal optimizar la seguridad vial, mejorar la visibilidad nocturna y ordenar el flujo vehicular que circula diariamente por la zona.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Infraestructura, Agua y Servicios Públicos de la Provincia continúa ejecutando un operativo de mejoras en la traza urbana. En este marco, avanzan a buen ritmo las tareas de demarcación vial sobre la Avenida Libertador General San Martín, una de las arterias más importantes y transitadas del aglomerado urbano sanjuanino.

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    Detalles de las mejoras en la traza

    Los trabajos comprenden la aplicación de pintura termoplástica de alta resistencia para el marcado de carriles, sendas peatonales y líneas de frenado en tramos estratégicos de la avenida.

    Seguridad para peatones y conductores: La correcta señalización horizontal es clave para reducir el riesgo de siniestros viales, facilitando la orientación tanto de los automovilistas como de quienes transitan a pie.

    Coordinación del tránsito: Desde el área de Infraestructura solicitaron a los conductores circular con precaución por las zonas donde se encuentra operando el personal y las maquinarias, respetando la cartelería preventiva y los desvíos temporales para evitar demoras.

    El contraste entre el fondo rojo y las franjas blancas mejora notablemente la visibilidad de la senda tanto de día como de noche, genera un efecto de alerta que invita a disminuir la velocidad antes de llegar al cruce y contribuye a desalentar la detención o circulación indebida de vehículos sobre ese espacio, priorizando la seguridad de quienes cruzan la calzada.

    Asimismo, en algunas intersecciones se incorporó sobre el pavimento una cuadrícula amarilla, una demarcación que indica que los vehículos no deben detenerse dentro de ese sector, aun cuando el semáforo cambie a rojo, ya que hacerlo constituye una infracción y puede obstruir el cruce transversal.

    Estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento y puesta en valor de la red vial provincial, destinado a garantizar caminos más seguros y eficientes para toda la comunidad.

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