Nuevos atractivos: Así luce el sector infantil que se inaugurará en el Parque Belgrano

El Parque Belgrano se prepara para inaugurar una de sus atracciones más esperadas por las familias sanjuaninas. Avanza a buen ritmo la puesta a punto del nuevo sector infantil con temática de dinosaurios, un espacio completamente renovado que promete convertirse en el nuevo punto de encuentro para los más chicos.

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Las tareas de instalación y pintura ya se encuentran en su etapa final, dejando al descubierto una propuesta lúdica moderna, colorida y adaptada para garantizar la diversión y seguridad de los niños que visiten el predio.

La intervención en el pulmón verde transformó por completo el área de juegos tradicional, incorporando elementos de diseño exclusivos que giran en torno al mundo jurásico:

Juegos de vanguardia: Se instalaron estructuras de última generación, incluyendo mangrullos, toboganes y puentes adaptados con la estética de los dinosaurios.

Seguridad y accesibilidad: El predio cuenta con pisos de goma especiales y áreas delimitadas para amortiguar golpes, cumpliendo con los estándares necesarios para el uso recreativo infantil.

Paisajismo y entorno: El sector fue complementado con mejoras en el entorno del Parque Belgrano para que los padres puedan acompañar a los niños cómodamente.

Expectativa por la apertura oficial

Con los trabajos prácticamente finalizados y las imágenes de los nuevos juegos recorriendo las redes sociales, se espera que en los próximos días las autoridades anuncien la fecha oficial de habilitación.

Esta obra se suma a las iniciativas de puesta en valor de los espacios públicos en la provincia, brindando a la comunidad alternativas gratuitas y de calidad para el esparcimiento familiar.