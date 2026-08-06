    • 6 de agosto de 2026 - 07:35

    El mensaje de Candela Arizaga tras el escándalo con Facundo Moyano: "Tengo errores como cualquiera"

    Luego de recibir el alta médica la modelo escribió un mensaje en sus redes sociales. La investigación ahora pasó a la Fiscalía especializada en Violencia de Género N° 3, a cargo de Florencia Nocerez.

    Candela Arizaga.

    Candela Arizaga.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Candela Arizaga reapareció en las redes sociales luego de recibir el alta médica y mientras avanza la investigación por el episodio ocurrido en el departamento de Facundo Moyano, en el barrio porteño de Belgrano. A través de una historia de Instagram, la modelo agradeció el apoyo recibido y dejó un mensaje dirigido tanto a quienes se preocuparon por ella como a quienes la criticaron.

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    En la publicación, Arizaga llevó tranquilidad sobre su estado de salud y el de Mafia, el bulldog francés que la acompañaba durante la madrugada en la que fue encontrada corriendo por la vía pública.

    "Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor", escribió la modelo. "Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor", escribió la modelo.

    Qué declaró Candela Arizaga y cuál es la situación de Moyano

    Con el avance de la investigación, Candela Arizaga declaró ante la Justicia que Facundo Moyano "no le pegó" y sostuvo que lo ocurrido estuvo relacionado con el consumo de drogas. Sin embargo, la fiscalía decidió mantener la imputación contra el exdiputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, mientras continúa reuniendo pruebas.

    Por su parte, durante su declaración indagatoria ante el auxiliar fiscal Julián Pistone, Moyano aseguró que nunca ejerció violencia sobre la modelo.

    "Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo; nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento", afirmó.

    Tras prestar declaración, el dirigente sindical recuperó la libertad, aunque deberá cumplir una serie de medidas impuestas por la Justicia. Entre ellas, tiene prohibido acercarse a Arizaga a menos de 300 metros, mantener cualquier tipo de contacto con ella mientras dure el proceso penal y deberá fijar domicilio y presentarse cada vez que sea citado por la fiscalía o el juzgado.

    La causa pasó a la Fiscalía especializada en Violencia de Género N° 3, a cargo de la fiscal Florencia Nocerez. Mientras se analizan las cámaras de seguridad y las declaraciones de testigos, los investigadores también esperan los resultados de las pericias sobre los dos teléfonos celulares secuestrados en el departamento de Moyano, una prueba que podría ser clave para reconstruir lo ocurrido aquella madrugada.

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