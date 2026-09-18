Candela Arizaga confirmó su separación de Facundo Moyano: "Me bloqueó de las redes"

La mediática anunció el final del vínculo con el sindicalista tras el escándalo que ocurrió a principios de agosto.

A poco más de un mes del escándalo mediático y judicial que sacudió a la farándula, Candela Arizaga confirmó este jueves que se terminó su relación con Facundo Moyano. La modelo rompió el silencio en una entrevista televisiva en la que expuso los detalles más picantes de la ruptura, el delicado momento personal que atraviesa y la tensa situación judicial que todavía los mantiene vinculados.

En diálogo con El diario de Mariana (América), la mediática fue contundente sobre su presente sentimental: "Actualmente, de mi parte, no estoy de novia". El vínculo, que ya venía golpeado por la tormenta mediática de principios de agosto, terminó de quebrarse en medio de reproches virtuales. Lejos de una separación en buenos términos, Arizaga reveló la drástica reacción que tuvo el hijo de Hugo Moyano: "Me bloqueó de las redes, porque yo reaccioné mal y le mandé de todo, y me bloqueó".

Consultada sobre los rumores de infidelidad que rodearon a la pareja en las últimas semanas —cuando trascendió que se habrían encontrado a escondidas pese a la prohibición legal—, Candela admitió que la situación la tiene al borde del colapso: "Acá estoy, un poco estresada, nerviosa... recién hoy estoy como un poco mejor, pero estos días traté de no salir. Me agarra como pánico, no la estoy pasando bien, pero ya pasará todo". Y agregó sobre las versiones de engaño: “Sería una enorme decepción, pero no tengo pruebas. Si eso es cierto, sería un bajón”.

El trasfondo judicial: piden levantar la perimetral Mientras la ruptura se oficializa en los medios, la causa en la Justicia continúa su curso. Sobre el exdiputado pesa una orden de restricción que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto, luego de que la fiscalía comenzara a investigar supuestos encuentros clandestinos en un hotel céntrico y en la sede del gremio de peajes.