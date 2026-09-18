Qué es la neumopatía, la afección por la que Mirtha Legrand volvió a ser internada

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei , en la Ciudad de Buenos Aires, apenas unos días después de haber recibido el alta médica. Según informó el centro de salud, la conductora presenta un cuadro compatible con neumopatía y quedó bajo atención médica para determinar su evolución.

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei

El parte médico difundido por la institución indicó que Legrand ingresó durante la tarde y que permanecerá internada para realizarse estudios, recibir tratamiento y continuar con los controles correspondientes . Por el momento, el comunicado no precisó cuál es la causa concreta de la afección pulmonar.

La nueva internación se produjo cinco días después de su alta , luego de que la conductora permaneciera internada por un cuadro respiratorio bronquial. El domingo 13 de septiembre había regresado a su domicilio tras una evolución favorable.

La palabra neumopatía no identifica una enfermedad específica , sino que es un término médico general utilizado para referirse a una enfermedad o afección de los pulmones . La definición de la Real Academia Española la describe como “enfermedad de los pulmones”.

Por eso, que el parte del Mater Dei mencione un cuadro “compatible con neumopatía” no significa necesariamente que Mirtha Legrand tenga neumonía . Se trata de una denominación más amplia que puede abarcar distintas enfermedades pulmonares, con causas y tratamientos diferentes.

Entre las afecciones que pueden comprometer los pulmones se encuentran infecciones, procesos inflamatorios y enfermedades de las vías respiratorias, entre otras. Para determinar qué ocurre en cada caso son necesarios estudios médicos y una evaluación clínica.

Neumopatía y neumonía no son lo mismo

Aunque los términos pueden confundirse, neumopatía y neumonía no son sinónimos.

La neumonía es una infección que afecta los pulmones y puede ser provocada por bacterias, virus u hongos. La neumopatía, en cambio, funciona como un concepto mucho más amplio para describir diferentes enfermedades pulmonares.

Por eso, con la información oficial difundida hasta el momento, no corresponde afirmar que Legrand padece neumonía. El Mater Dei informó únicamente que presenta un cuadro compatible con neumopatía y que permanecerá internada para completar los estudios y determinar el tratamiento correspondiente.

Qué síntomas puede provocar

Las manifestaciones dependen de la enfermedad pulmonar específica, pero pueden incluir tos persistente, mucosidad, dificultad para respirar, falta de aire, molestias al respirar y menor tolerancia al esfuerzo.

En el caso de Mirtha Legrand, el centro médico todavía no difundió detalles suficientes para establecer cuál es la afección concreta ni su gravedad. La conductora permanecerá bajo seguimiento profesional mientras avanzan los estudios.

La familia de la conductora agradeció las muestras de preocupación y pidió respeto por su salud. El Sanatorio Mater Dei informó además que, si no se producen cambios, difundirá un nuevo parte médico el próximo lunes.